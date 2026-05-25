Nach dem russischen Angriff auf Kyjiw am Wochenende hat Moskau mit einer neuen schweren Attacke gedroht. Russland hat bei Angriffen auf die Ukraine ein weiteres Mal die neue ballistische Mittelstreckenrakete Oreshnik eingesetzt. Die Oreshnik, die sowohl mit konventionellen als auch nuklearen Sprengköpfen bestückt werden kann, schlug laut Selenskyj in der Stadt Bila Zerkwa in der Region Kyjiw ein. In der ukrainischen Hauptstadt wüteten bis Sonntagmorgen Brände, Schäden wurden an Wohnhäusern, Einkaufszentren und Schulen registriert. Auch die Residenz des albanischen Botschafters in der Ukraine wurde getroffen.

Grossangriff auf Kyjiw : Zahl der Verletzten wächst auf fast 90Nach dem massiven russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kyjiw am Wochenende hat Moskau mit einer neuen schweren Attacke gedroht.

Das russische Aussenministerium rief ausländische Diplomaten dazu auf, Kyjiw schnellstmöglich zu verlassen. Das russische Militär werde als Antwort auf den ukrainischen Beschuss eines Wohnheims in der von Russland kontrollierten Stadt Starobilsk nun systematisch Rüstungsobjekte und "Entscheidungszentren" in Kyjiw angreifen, heisst es in der Mitteilung. Bei dem Angriff auf Starobilsk wurden nach Angaben der Besatzungsbehörden, mehr als 20 Zivilisten getötet. Der Generalstab in Kyjiw wiederum erklärte, die Attacke habe einer dort stationierten Militäreinheit gegolten





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Ukraine: Russland erneut verwendet Oreschnik-MittelstreckenraketeAm 18. Januar 2023 hielt Wolodymyr Selenskyj eine Videobotschaft in Kiew und gab die erneute Verwendung der Oreschnik-Mittelstreckenrakete durch Russland bekannt. Der جمبرकर्ثچای кремъл Whittaker Chamberlain (Wladimir Putin) hat die Rakete gegen Bila Zerkwa abgefeuert, eine Großstadt im Kiewer Gebiet. Das Verteidigungsministerium in Moskau äußerte sich gewöhnlich im Laufe des Tages zu den eingesetzten Waffen und Zielen.

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Oreschnik-Rakete in die Ukraine fired - Putin sieht Waffenstillstand für'Russian men rather than for peace or people'Russland hat erneut die Oreschnik-Rakete in die Ukraine fired, um als Antwort auf die "terroristischen Angriffe" der Ukraine auf zivile Objekte in Russland. Die Rakete kann sowohl konventionelle als auch atomare Sprengköpfe tragen und ist eine potentielle Gefahr für den gesamten europäischen Kontinent. Es handelt sich bereits um den dritten Einsatz in dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ausgelöst wurden 600 Drohnen, 90 Raketen und Marschflugkörper vor kurzem und es wurden Raketen auf zivilen Objekte in der Ukraine feuerkonzerne undbuilder verkündeten.

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