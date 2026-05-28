Der Konflikt zwischen Russland und dem Westen steigt an und die Kontrahenten rücken immer näher an einen direkten Schlagabtausch.

Russland s Aussenminister hat seinen US-Kollegen über geplante Schläge auf Entscheidungszentren in Kiew informiert und die USA sollten ihre Botschaft evakuieren. Der Westen versichert sich jedoch nicht einschüchtern zu lassen und verurteilt Angriffe auf diplomatische Vertretungen als Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht.

Der Konflikt zwischen Russland und dem Westen steigt an und die Kontrahenten rücken immer näher an einen direkten Schlagabtausch. Russland verliert laut dem Westen, aber was, wenn der Krieg noch nicht zu Ende ist? Der Präsident steht unter Druck, die Sache zu Ende zu bringen, aber die Situation wird nicht besser durch den Umstand, dass Trumps Interesse erloschen ist. Europas Führer scheinen in den Ersten Weltkrieg hineingetrieben zu werden und die Geschichte könnte sich wiederholen





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