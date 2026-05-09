The Kremlin's decision to replace a military parade with a propaganda film displayed a perceived rush to host a victory ceremony, despite ongoing tensions, particularly in the wake of recent Ukrainian strikes on targets deep in Russia. Amid fears of political instability, President Putin was seen quickly leaving the scene after watching the film from an armored vehicle, fueling rumors that he may have been on edge.

Dass dieser Tag des Sieges ohne vorbeirollende Militärtechnik auf dem Roten Platz stattfinden würde, war bereits im Vorfeld klar. Stattdessen wurde ein Video gespielt, das russische Einheiten an der Front in der Ukraine zeigte.

Der Kreml schien die Feierlichkeiten so schnell wie möglich über die Bühne bringen zu wollen. Tatsächlich haben ukrainische Drohnen und Raketen zuletzt immer mehr Ziele tief im Innern Russlands erreicht. Dass Putin nach der Zeremonie in einem gepanzerten Auto hastig weggebracht wurde, dürfte die Spekulation nähren, dass er sich auch vor einem Attentat aus den Reihen der eigenen Elite fürchte. Wunsch nach Normalität Davon haben Medien jüngst mit Berufung auf einen europäischen Geheimdienst berichtet.

Die Gefahr eines Attentats oder eines Putsches existieren womöglich nur in Putins Kopf – viele im Machtsystem des Kremls glauben noch an den Präsidenten. Die Elite ist kein homogener Block, sondern besteht aus vielfältigen, rivalisierenden Gruppen. Diejenigen, die Zweifel an Putin hegen, wagen wohl noch keinen Aufstand. Doch der heutige Auftritt dürfte sie kaum beruhigt haben.

Die im Vergleich zu Vorjahren massiv reduzierte Feier wird im Westen als peinliches Zeichen der Schwäche gedeutet. Ob das Putin zuhause schadet, ist jedoch fraglich: Vor Scham ist noch kein autokratisches Regime kollabiert. Ausserdem wünschen sich viele Russinnen und Russen, auch Mitglieder der Elite, etwas anderes viel mehr als Zeichen der imperialer Stärke: Eine Rückkehr zur Normalität. Die Parade fand in einem Moskau statt, in dem der Zugang zum Internet seit Monaten massiv eingeschränkt ist.

Die repressive Massnahme stellt den Alltag von Millionen Menschen auf den Kopf, auch das von loyalen Staatsfunktionären. Kriegsmüdes Russland Die russische Wirtschaft ächzt unter der Last des Krieges: Die Russinnen und Russen werden ärmer; der Konkurrenzkampf der Eliten um Gelder aus dem Kreml-Topf wird bitterer





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