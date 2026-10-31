Sechs Wochen bis zur G20‑Bundesversammlung in Miami; Außenminister Sergej Lawrow kritisiert die mangelnde Fortschritte für den Ukrainekrieg sowie neue wesentliche wirtschaftliche Instabilität, inklusive des Diesel‑Deals und Food‑Routes. Der Deutsch‑Russische Konflikt in DDR‑Familien‑Fotos bleibt wieder

Mit nur noch sechs Wochen bis zum G20 -Gipfel der größten Industrie‑ und Schwellenländer in Miami bleibt Russland weitgehend auf Konfrontationskurs. Außenminister Sergej Lawrow bemängelte auf einem Treffen der G20 -Außenminister in Atlanta, dass weder im Ukraine krieg noch in anderen aktuellen Krisen Anzeichen für eine Entspannung zu erkennen seien.

Lawrow kritisiert fehlende Fortschritte im Diesel-Deal

Er kritisierte, dass in der Praxis bislang keine wirklichen Fortschritte in den Beziehungen zu den USA zu beobachten sei. Lawrow unterstrich, man solle sich keine Illusionen hinsichtlich eines Diesel‑Deals machen, der im Oktober zwischen Trump und Putin für Versorgungslieferungen in die USA vereinbart worden sei. Washington setzte dafür sanftzeitig Sanktionen gegen Moskau aus. Der Deal stieß sowohl im US- als auch im russischen Umfeld auf Kritik, weil er als mögliche Verstärkung geopolitischer Spannungen interpretiert wird.

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Gleichzeitig äußerte US‑Außenminister Marco Rubio Zweifel an einem schnellen Durchbruch zur Sicherung von Getreidelieferungen über das Schwarze Meer. Er betonte, dass die Nahrungsmittelroute über das Meer für die globale Ernährungssicherheit von entscheidender Bedeutung sei, da Ukraine und Russland zu den größten Exporteuren von Weizen zählen. In dieser wirtschaftlich und humanitär wesentlichen Diskussion wurde die Debatte von Lawrows scharfer Kritik an seinem deutschen Kollegen John Wadephul begleitet.

Wadephul als Familienfoto-Diplomatie verspottet

Wadephul wurde von Lawrow im Spottmaßstab als "Familienfoto‑Diplomatie" betitelt, um die europäische Haltung in Bezug auf die Teilnahme an G20‑Fotos zu kritisieren, die von den USA abgesagt worden waren. Im Jahr 2023 hatte die Idee eines gemeinsamen Familienfotos von G20-Teilnehmern skeptischer europäischer Staaten aufgerechnet. Lawrow zeigte jedoch, dass er bei vergangenen Treffen keineswegs vollständig isoliert sei. Im More than 2000 Quadratmeter großen Säule des Georgia Aquariums, wo die G20-Gruppendiskussionen stattfanden, wurde er von Brasilienminister Mauro Vieira begrüßt.

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In live Video‑Aufnahmen war er zu sehen, wie er sich mit einem Drahtbinde‑Barista an den Tisch zurücksetzte, um einen Drink mit Außenminister Rubio zu teilen. Auch Wadephul und türkischer Außenminister Hakan Fidan nahmen in einer Fotocollage teil. Der G20‑Versammlung stand eine neue Zeit von 3.1.2024 ein, wobei die US-Außenministerin Rubio die Print‑Talente aller Meilenstein‑Stakeholder nach den neuen Bedingungen trennen würde. Der G20-Gipfel in Miami am 14. und 15.

Dezember bleibt dabei hochentscheidend für die von Russland erwartete Wiederherstellung des Status quo auf internationaler Ebene. Es ist also klar, dass die Gespräche, die seit Monaten in Europa, den USA und im Nahen Osten stattfindeten, erneut in die neuen Konzerte der Weltbühne gamet werden. Optionen für die praktische Lösung der bestehenden Zwistigkeiten stehen noch nicht fest.