Moskau kritisiert Treffen von CDU-Politiker Kiesewetter mit Achmed Sakajew in Kiew. Deutschland weist Vorwürfe zurück und verteidigt Kiesewetters Vorgehen.

Das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, zur Klärung eines umstrittenen Treffens einbestellt. Auslöser für diese Maßnahme war das Zusammentreffen des CDU-Außenpolitikers Roderich Kiesewetter mit Achmed Sakajew , einem tschetschenischen Politiker, in Kiew.

Moskau wirft Kiesewetter vor, durch dieses Treffen eine in Russland verbotene Organisation zu unterstützen und somit in innere Angelegenheiten Deutschlands einzugreifen. Sakajew, der in Russland gesucht wird und Verbindungen zur 'Tschetschenischen Republik Itschkerien' hat, wird von russischer Seite als eine Person betrachtet, die aktiv 'antirussische Aktivitäten' fördert. Die russische Regierung betonte, dass das Treffen einen Beweis für eine vermeintliche Einmischung Deutschlands in russische Angelegenheiten darstelle und warnte Botschafter Lambsdorff vor potenziell schwerwiegenden Konsequenzen.

Lambsdorff hat angekündigt, der Einbestellung Folge zu leisten, äußerte jedoch gleichzeitig Skepsis hinsichtlich der russischen Vorwürfe und bezweifelte, dass diese durch stichhaltige Beweise untermauert werden könnten. Die Bundesregierung reagierte umgehend auf die russische Einbestellung des Botschafters und verurteilte das Vorgehen als eine unbegründete und haltlose Maßnahme. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts betonte, dass die erhobenen Vorwürfe keinerlei Grundlage hätten und die Einbestellung eine unnötige Eskalation darstelle.

Die Bundesregierung unterstützt die Arbeit von Kiesewetter im Rahmen seiner außenpolitischen Tätigkeit und sieht keinen Anlass, dessen Treffen mit Sakajew zu kritisieren. Vielmehr wird die Notwendigkeit betont, den Dialog mit verschiedenen Akteuren aufrechtzuerhalten, um ein umfassendes Bild der Situation in der Ukraine zu erhalten. Die Sprecherin des Auswärtigen Amts unterstrich, dass Deutschland weiterhin fest an der Seite der Ukraine steht und die Souveränität und territoriale Integrität des Landes unterstützt.

Die Einbestellung des Botschafters wird als Versuch gewertet, Druck auf Deutschland auszuüben und die deutsche Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. Der betroffene CDU-Politiker Roderich Kiesewetter verteidigte sein Treffen mit Achmed Sakajew vehement. Er argumentierte, dass Russland sich als ein Terrorstaat darstelle, der einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und eine koloniale und imperialistische Politik betreibt. Sakajew habe er als einen wichtigen Unterstützer der Ukraine und als eine Stimme des Widerstands gegen die russische Aggression kennengelernt.

Kiesewetter betonte, dass die Kämpfer der Bewegung, mit der Sakajew in Verbindung steht, auf der Seite der ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen Russland stehen und einen wichtigen Beitrag zur Verteidigung des Landes leisten. Er wies die russischen Vorwürfe entschieden zurück und betonte, dass sein Treffen mit Sakajew im Einklang mit seiner außenpolitischen Verantwortung stehe, die Situation vor Ort zu analysieren und sich ein umfassendes Bild zu verschaffen.

Die russische Darstellung, Sakajew sei ein Terrorist oder eine Bedrohung für die russische Sicherheit, wies Kiesewetter als reine Propaganda zurück. Er forderte die russische Regierung auf, ihre aggressive Rhetorik zu beenden und sich auf eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ukraine zu konzentrieren. Die Situation verdeutlicht die zunehmende Spannungen zwischen Russland und Deutschland und die Schwierigkeiten, einen konstruktiven Dialog aufrechtzuerhalten





Weltwoche / 🏆 3. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland Deutschland Ukraine Botschafter Kiesewetter Sakajew Tschetschenien Einbestellung Vorwürfe Diplomatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Botschafter erlebte versuchten Angriff an Gala-DinnerDer Schweizer Botschafter Ralf Heckner hat laut eigenen Angaben den versuchten Angriff an der Journalistengala in Washington aus nächster Nähe miterlebt. «Ich bin ruhig geblieben», sagte er im Interview mit «CH Media».

Read more »

Schweizer Botschafter in Washington erlebt versuchten Angriff aus nächster Nähe mitAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Schweizer Botschafter erlebte versuchten Angriff an Gala-DinnerDer Schweizer Botschafter Ralf Heckner hat laut eigenen Angaben den versuchten Angriff an der Journalistengala in Washington aus nächster Nähe miterlebt. 'Ich bin ruhig geblieben', sagte er im Interview mit 'CH Media'.

Read more »

Russisches Ministerium bestellt deutschen Botschafter einDer deutsche Botschafter Alexander Graf Lambsdorff ist nach Angaben seiner Pressestelle für heute Morgen ins russische Aussenministerium einbestellt worden.

Read more »

Moskau bestellt deutschen Botschafter ein: TerrorvorwurfRussland wirft Deutschland vor, über ein Treffen eines CDU-Abgeordneten mit einem tschetschenischen Politiker Terrorismus zu unterstützen. Botschafter Lambsdorff weist die Vorwürfe als haltlos zurück und kontert mit Kritik an Moskaus Willkür.

Read more »

Moskau bestellt deutschen Botschafter ein: TerrorvorwurfRussland wirft Deutschland vor, über ein Treffen eines CDU-Abgeordneten mit einem tschetschenischen Politiker Terrorismus zu unterstützen. Botschafter Lambsdorff weist die Vorwürfe als haltlos zurück und kontert mit Kritik an Moskaus Willkür.

Read more »