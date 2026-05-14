Russland beschießt die Ukraine mit Raketen und Drohnen: Tote und Verletzte

Die ukrainische Hauptstadt Kiew und das Umland wurden am Donnerstag, dem 14. Mai 2026, von russischen Raketen und Drohnen beschossen. Russland hat die Zahl der Toten auf fünf gestiegen und mehr als zehn Menschen als vermisst gemeldet. Ein zwölfjähriges Mädchen ist aus den Trümmern tot geborgen worden. Zudem wurden rund 40 Menschen in der ukrainischen Hauptstadt verletzt.

Laut Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland die Ukraine in der Nacht mit Raketen und Drohnen massiv beschossen. Die Zahl der Tote n hat auf fünf gestiegen, mehr als zehn Menschen gelten als vermisst.

Ein zwölfjähriges Mädchen ist aus den Trümmern tot geborgen worden. Zudem wurden rund 40 Menschen in der ukrainischen Hauptstadt verletzt. 180 Objekte wurden beschädigt, davon 50 ganz gewöhnliche Wohnhäuser. Neben Kiew hat es seinen Angaben nach auch das Umland der Hauptstadt mit sieben Verletzten, Charkiw mit 28 Verletzten und das Gebiet Odessa mit zwei Verletzten schwer getroffen.

Schon am Vortag hatte Russland mit mehr als 800 eingesetzten Drohnen eine der schwersten und am längsten anhaltenden Attacken auf die Ukraine seit Kriegsbeginn geführt. Die Angriffe folgten kurz nach einer dreitägigen Waffenruhe rund um einen Jahrestag zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und einer Militärparade auf dem Roten Platz





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