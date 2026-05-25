Ein massiver Luftangriff mit hochmörblichen Drohnen, Raketen und der ersten Inbetriebnahme der O‘Reşnik‑Rakete ziffert erhebliche Schäden in Kiew. Die EU kritisiert den Einsatz als terroristische Aggression, während die Ukraine die Angriffe als Vergeltung für angeblich russische Angriffe bezeichnet. Infolge des Einsatzes forderte der ehemalige Präsident Moskaus Medwedew noch stärkere Gegenmaßnahmen gegen die Ukraine.

In einer bislang massiven Luftoffensive richtete Russland seine Waffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew . Der Angriff beinhaltete Hunderte von Drohnen, nahezu neunzig Raketen und eine Hyperschallrakete der Typen O‘Reşnik , welche angeblich sowohl konventionelle als auch nukleare Sprengköpfe tragen kann.

Die O‘Reşnik – kurz für ‚Haselstrauch‘ auf Deutsch – erreichte mit Geschwindigkeiten bis zu zwölftausend Kilometern pro Stunde Rekordwerte, und ihre Reichweite von rund fünftausend Kilometern ließ die angreifenden Kräfte über die gesamte ukrainische Luftlinie hinweg präzise stoßen. Nach Angaben der russischen Verteidigungsbehörde trafen die kombinierten Angriffe ihre Hauptziele: militärische Infrastruktur, Rüstungsfabriken, militärische Kontrollstellen. Die Angaben konnten von ukrainischen Stellen nicht unabhängig bestätigt werden. Die Folgen des Angriffs waren verheerend.

Wohngebäude im Norden und Süden der Stadt, inklusive mehrerer Wohnblocks in der Großstadt Bila Zerkwa, wurden vollständig zerstört. Das in der Oblast von Kharkiv gelegene Tschornobyl-Museum – ein Symbol für die Erinnerung an die Katastrophe von 1986 – erlitt schwere Schäden und fehlte an fremden Besucherbasis seit dem Angriff. Auch Regierungsgebäude, darunter das Außenministerium und das Kabinettsgebäude, standen im Schadensbereich, allerdings ohne schwerwiegende Verletzte. Auf dem Weg zur Auslösung ruhten zehntausende Tote­fälle bei einzelnen Städten.

Offizielle Angaben deuten jedoch auf laut 69 verletzte Menschen in Kiew hin, inklusive zwei Toten. Petro Selenskyj, Präsident der Ukraine, äußerte in einem Medienstreit, dass die O‘Reşnik‑Rakete ein „unverantwortlicher und katastrophaler Schritt“ sei, der „für Russland ohne Folgen bleiben muss“. Er kritisierte die mangelnde Luftabwehr der Ukraine, welche insbesondere bei dem gescheiterten Abfang der meisten ballistischen Raketen sichtbar wurde.

Selenskyj sagte, dass es wichtig sei, dass die Ukraine und die EU die Vernachlässigung durch losgelassene Drohnen verarbeiten – die Ukraine hatte bei dieser Offensive angeführt, dass sie Hunderte von Drohnen und Schiffen außer Gefecht setzten. Der ukrainische Verteidigungsminister hat bestätigt, dass das Militärehement aus 600 Drohnen, 90 Raketen und Marschflugkörpern nun 604 Flugobjekte abwies, aber nicht alle ballistische Raketen abschiedte.

“ In Reaktion auf die Offensive haben die EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas und die EU-Kommission den Einsatz in ein Klima der Terrorpolitik verurteilt. „Wir sehen diesen Angriff als einen Terror gegen Zivilisten“, sagt Kallas bei einer Pressekonferenz, während die EU eigene Sanktionen gegen Russland voranschreiten will.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unterstrich, dass Europas Effekte auf Moskau unverrückbar sein müssen, während der Präsident der Ukraine mit ihm einen kurzfristigen Verkehr aus einem dritten Luftangriff von ʿO‘Reşnik‘ auskündigt, dass dieser angeblich jenen vorherigen Entscheidungen in der Ukraine entgegengesetzt sei. Medwedew, der bereits 2024 die Vereinigten Staaten verurteilt hat, fordert in der Presse, „härtere Gegenmaßnahmen gegen Kiew“.

Ein Expertise-Team der Ukraine ist nach dem Angriff damit beauftragt, weitere Schäden zu dokumentieren, insbesondere an der Luftabwehrchemie, sowie an den potenziellen nuklearen Rücklagen der O‘Reşnik‐Rakete. Von den Angriffen kamen weitere Schäden: ein Markt in einem Kiewiansche Viertel wurde entzündet, mehrere Sondereinrichtungen wie ein Wasserversorgungsanlagen und ein Kunstmuseumsgebäude im Zentrum der Stadt wunderten sich über die Abweichungen bei der Straßeninfrastruktur.

Die ukrainische Nachrichtenagentur misst die durchschnittlichen Schadenswerte an Materialaufbrauchen und sagt, dass die Angriffe der bisher gering erfolgt wart es bserheter Verfahren Fach. Das Muskel an der Basis der durch den Angriff betroffen ist in Städtlichen seiner Innenhof, at worst, but the news must be translated. The EU's actions werden überwacht, ein war regarding the effect on world geopolitics.





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland Ukraine Kiew O‘Reşnik EU

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Selenskyj warnt vor Schlag mit russischer Oreschnik-RaketeDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet nach den jüngsten Angriffen Kiews auf russische Ziele einen Vergeltungsschlag Moskaus mit der besonders gefürchteten neuen Oreschnik-Mittelstreckenrakete.

Read more »

Selenskyj warnt vor Schlag mit russischer Oreschnik-RaketeDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet nach den jüngsten Angriffen Kiews auf russische Ziele einen Vergeltungsschlag Moskaus mit der besonders gefürchteten neuen Oreschnik-Mittelstreckenrakete.

Read more »

Oreschnik-Rakete in die Ukraine fired - Putin sieht Waffenstillstand für'Russian men rather than for peace or people'Russland hat erneut die Oreschnik-Rakete in die Ukraine fired, um als Antwort auf die "terroristischen Angriffe" der Ukraine auf zivile Objekte in Russland. Die Rakete kann sowohl konventionelle als auch atomare Sprengköpfe tragen und ist eine potentielle Gefahr für den gesamten europäischen Kontinent. Es handelt sich bereits um den dritten Einsatz in dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ausgelöst wurden 600 Drohnen, 90 Raketen und Marschflugkörper vor kurzem und es wurden Raketen auf zivilen Objekte in der Ukraine feuerkonzerne undbuilder verkündeten.

Read more »

Kiew: Massive Zerstörung: Putin setzte gefürchtete Oreschnik-Rakete einDer ukrainische Präsident Selenski fordert eine Reaktion der Weltgemeinschaft auf die massiven russischen Luftangriffe. Und er bestätigt den Einsatz einer neuen gefürchteten Waffe Moskaus.

Read more »