Die Ukraine hat russische Angaben zufolge einen ihrer heftigsten Angriffe seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als vier Jahren auf die Region Moskau gestartet. Dabei wurden russischen Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet. Auch diese Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Russland hat die massiven ukrainischen Drohnenattacken auf Moskau in der Nacht mit Gegenangriffen beantwortet. Bei Drohnen- und Raketenangriffen auf Regionen im Zentrum und Süden der Ukraine wurden Behördenangaben zufolge mindestens 20 Menschen verletzt.

In der Hafenstadt Odessa trafen Drohnen demnach ein Wohngebäude und verletzten einen elfjährigen Jungen sowie einen 59-jährigen Mann. In der Stadt Dnipro wurden den Angaben zufolge mindestens 18 Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Von unabhängiger Seite sind diese Angaben nicht überprüfbar





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Russia Drohnenangriffe Moscow Odessa Dnipro Verletzt Brand Hochschule Kindergarten Industriestadt Pyrotechnik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel greift Hisbollah-Ziele im Südlibanon anDie israelische Luftwaffe hat nach Angaben eines Militärsprechers Ziele der proiranischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon angegriffen. Nähere Angaben machte das Militär zunächst nicht.

Read more »

Kiew erhält mehr als 500 Soldatenleichen zurückDie Ukraine hat nach Angaben aus Kiew erneut Hunderte Soldatenleichen von Russland zurückerhalten. Die sterblichen Überreste von 528 Gefallenen, bei denen es sich nach Angaben der russischen Seite um ukrainische Soldaten handeln könnte, seien Kiew übergeben worden, teilte der ukrainische Stab für Kriegsgefangenenbelange mit.

Read more »

Ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau und SewastopolBei ukrainischen Drohnenangriffen in der Region Moskau und in Sewastopol kamen mindestens drei Menschen ums Leben, zudem wurden zahlreiche Gebäude und Infrastruktureinrichtungen beschädigt.

Read more »

16-Jährige Tyson's Tochter heiratet am Isle of Man nach Angaben, sie sei mit ihrer Auswahl zufriedenTyson's 16-jährige Tochter heiratete am Samstag auf der Isle of Man ihren Verlobten Noah Price, kombinierte ihr Hochzeitskleid mit weißen Crocs. "Ich bin sowieso schon gross und wollte es bequem haben", sagte sie gegenüber "The Scottish Sun" zu ihrer Auswahl.

Read more »