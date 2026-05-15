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Russisches Triebwerk Aviadvigatel PD-8 absolviert entscheidenden Dauertest

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Russisches Triebwerk Aviadvigatel PD-8 absolviert entscheidenden Dauertest
Aviadvigatel PD-8Russisches TriebwerkZertifizierungstests
📆15/05/2026 02:53:00
📰aeroTELEGRAPH
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Das neue russische Triebwerk Aviadvigatel PD-8 hat alle Zertifizierungstests erfolgreich abgeschlossen und ist für den russifizierten Yakovlev Superjet 100, die Beriev Be-200 und die Ilyushin Il-21 vorgesehen. Das Triebwerk hat bereits mehr als 6500 Betriebsstunden absolviert und wurde unter anderem auf Vereisung, Langzeitbetrieb und Extremtests mit Vogelschlag, Wassereintritt, Hagel und dem simulierten Bruch einer Fan-Schaufel geprüft. Die Tests bestätigten die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Triebwerks auch unter schwierigen Bedingungen.

Das neue russische Triebwerk, das Aviadvigatel PD-8, hat alle Zertifizierungstests erfolgreich abgeschlossen. Es ist für den russifizierten Yakovlev Superjet 100 , die Beriev Be-200 und die Ilyushin Il-21 vorgesehen.

Das Triebwerk hat bereits mehr als 6500 Betriebsstunden absolviert und wurde unter anderem auf Vereisung, Langzeitbetrieb und Extremtests mit Vogelschlag, Wassereintritt, Hagel und dem simulierten Bruch einer Fan-Schaufel geprüft. Die Tests bestätigten die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Triebwerks auch unter schwierigen Bedingungen. Das Aviadvigatel PD-8 wurde anschließend vollständig zerlegt und untersucht, um die Unterlagen für die Zertifizierung zu erstellen. Die Defectation, eine Art von Inspektion, wurde während des Testprogramms mehr als 100-mal durchgeführt. Aviadvigatel gehört zum Triebwerkskonzern UEC, der wiederum zu Rostec gehört

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