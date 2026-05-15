Das neue russische Triebwerk Aviadvigatel PD-8 hat alle Zertifizierungstests erfolgreich abgeschlossen und ist für den russifizierten Yakovlev Superjet 100, die Beriev Be-200 und die Ilyushin Il-21 vorgesehen. Das Triebwerk hat bereits mehr als 6500 Betriebsstunden absolviert und wurde unter anderem auf Vereisung, Langzeitbetrieb und Extremtests mit Vogelschlag, Wassereintritt, Hagel und dem simulierten Bruch einer Fan-Schaufel geprüft. Die Tests bestätigten die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Triebwerks auch unter schwierigen Bedingungen.

Das neue russische Triebwerk, das Aviadvigatel PD-8, hat alle Zertifizierungstests erfolgreich abgeschlossen. Es ist für den russifizierten Yakovlev Superjet 100 , die Beriev Be-200 und die Ilyushin Il-21 vorgesehen.

Das Triebwerk hat bereits mehr als 6500 Betriebsstunden absolviert und wurde unter anderem auf Vereisung, Langzeitbetrieb und Extremtests mit Vogelschlag, Wassereintritt, Hagel und dem simulierten Bruch einer Fan-Schaufel geprüft. Die Tests bestätigten die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Triebwerks auch unter schwierigen Bedingungen. Das Aviadvigatel PD-8 wurde anschließend vollständig zerlegt und untersucht, um die Unterlagen für die Zertifizierung zu erstellen. Die Defectation, eine Art von Inspektion, wurde während des Testprogramms mehr als 100-mal durchgeführt. Aviadvigatel gehört zum Triebwerkskonzern UEC, der wiederum zu Rostec gehört





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aviadvigatel PD-8 Russisches Triebwerk Zertifizierungstests Yakovlev Superjet 100 Beriev Be-200 Ilyushin Il-21 Operational Acceptance Test Vereisung Langzeitbetrieb Extremtests Vogelschlag Wassereintritt Hagel Defektation Testprogramm Zertifizierung Reliabilität Sicherheit UEC Rostec

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Fall des Fedpol-Maulwurfs und das globale Geldwäscherei-ImperiumEine weitreichende Polizeiaktion deckt ein Netzwerk aus Geldwäsche, Drogenhandel und Korruption auf, an dem sogar ein Mitarbeiter des Bundesamts für Polizei beteiligt war.

Read more »

Ist das der verrückteste Fehlschuss der Saison?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Das 'Iron Dome'-Raketenabwehrsystem könnte 1,2 Billionen Dollar kosten, fast sieben Mal mehr als geplantDas 'Iron Dome'-Raketenabwehrsystem könnte laut finanzieller Voraussage des Kongresses über eine Billion Dollar kosten. Insgesamt sollen rund 175 Milliarden Dollar investiert werden, um das System weltweit einzusetzen, um Kurz-, Kurz- und Hyperschallraketen abzufangen, sowohl aus der Luft, als auch aus dem Weltraum. Es ist kein Euro-Vorwurf, dass die tatsächlichen Ausgaben aufgrund eines Dekrets von Trump in Auftrag gegeben werden.

Read more »

Premier unter Beschuss: Das Nachfolgekarussel für Keir Starmer dreht sichWer könnte für Starmer in Downing 10 einziehen?

Read more »