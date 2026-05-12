Diverse Explosionen am Schiff, welches einen Notruf despatchte und nach Wladiwostok zielte, führten zum Unterlaufen des Schiffes.

Ein russisches Frachtschiff, das mit zwei «Schachtabdeckungen'', 129 leeren Seecontainers und zwei Liebherr-Kranen an Bord stand, erlitt mehrere Explosionen und sank im Mittelmeer etwa 60 km vor der spanischen Küste am 23.

Dezember 2024. Anschließend wurden mehrere Explosionen an dem Schiff festgestellt, das auf der Fahrt nach Wladiwostok ger beinahe. , wobei zwei russische Militärschiffe die Begleitung des Schiffes durchführten. Daraufhin folgte die Bewaffnung des Schiffes durch einen von den USA gesendeten «Nuke-Sniffer»-Flugzeug.

Das Schiff kam jedoch endgültig zum Grund, und die Besatzung wurde von einem spanischen Rettungsschiff übernommen. Laut Angaben des Kapitäns befahl es, dass die Ladung mit zwei Bauteilen für nukleare Reaktoren bestünde





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flugzeug Reaktoren Unterlaufen Explosionen Berichterstattung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polizei- und Sicherheitsveste auf der Luzerner StraßeDie Luzerner Polizei war mit einem starken Aufgebot präsent und führte diverse Personenkontrollen und sprach Einzelpersonen ab.

Read more »

Bundesregierung lehnt Russisches Vermittler-Vorschlag für Ukraine abDie deutsche Bundesregierung hat den Vorstoß des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückgewiesen, Altkanzler Gerhard Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg zu nutzen. Aus Regierungskreisen wurde am Sonntag mitgeteilt, dass der Vorstoß in eine Reihe von Scheinangeboten reihe und Bestandteil der bekannten hybriden Strategie Russlands sei.

Read more »

Verkehrsunfall in Vitznau: Velofahrer stürzt und verletzt sich gravierend, mehrere Diebstähle in LuzernEin Unfall zwischen einem Auto und einem Velofahrer in Vitznau, diverse Diebstähle in Luzern und mehrere Unfälle in anderen Kantonen.

Read more »

Ursa Major: Transportierte das russische Schiff Nuklearfracht?Nach dem Untergang der russischen Ursa Major im Mittelmeer legt eine CNN-Recherche nahe, dass das Schiff geheime Nuklearfracht für Nordkorea transportierte und das Ziel einer Sabotage-Aktion wurde.

Read more »