Russischer Raketenangriff trifft Kiew und kritische Infrastruktur

Russische ballistische Raketen haben Kiew angegriffen, wobei Wohnhäuser, ein Kindergarten und Kraftwerke beschädigt wurden. Präsident Selenskyj warnte vor weiteren Angriffen auf die Energieversorgung.

Russische Streitkräfte haben in der Nacht auf den frühen Morgen die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie ihr Umland mit mehreren Angriffswellen und zerstörerischen Raketen attackiert. In der Millionenmetropole waren im Zentrum und in den Außenbezirken zahlreiche Explosionen deutlich zu vernehmen, was auf den Einsatz schwerer Waffensysteme hindeutet. Die Militärverwaltung berichtete von konkreten Schäden an der zivilen Infrastruktur und bestätigte zudem zwei Verletzte.

Einsatz ballistischer Raketen auf Kiew

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt teilte auf der Messaging-Plattform Telegram mit, dass während des Angriffs besonders schnell fliegende ballistische Raketen zum Einsatz kamen. Diese Waffengattung sei aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit von der lokalen Luftverteidigung kaum abzuwehren gewesen. Die Militärverwaltung meldete neben den Explosionen im Stadtzentrum weitere Schäden in den äußeren Bezirken von Kiew, was die Reichweite und Intensität der russischen Offensive unterstreicht.

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Schäden an Wohnhäusern und Kindergärten

Die zivilen Auswirkungen des Beschusses waren direkt spürbar und betreffen die Bevölkerung der Hauptstadtregion schwer. Mehrere Wohnhäuser wurden nach Angaben der Behörden durch die Explosionen beschädigt, was auf eine hohe Gefahr für die Bewohner in den betroffenen Quartieren schließen lässt. Zudem meldete die Militärverwaltung Schäden an einem Kindergarten, was die Vulnerabilität kritischer sozialer Einrichtungen in Kriegsgebieten erneut verdeutlicht.

Präsident Selenskyj warnt vor Energieangriffen

Kurz vor Beginn der Angriffe hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft die Bevölkerung gewarnt. Er sprach vor einem neuen russischen Angriff auf Energieanlagen sowie auf Brücken über den Fluss Dnipro explizit aus. Diese Warnung korreliert mit Berichten von Luftwaffe und militärischen Beobachtern, die bestätigten, dass Wärmekraftwerke innerhalb des Stadtgebiets und südlich von Kiew sowie ein Umspannwerk westlich der Metropole angegriffen wurden.

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Folgen für die Stromversorgung der Ukraine

Seit dem Beginn des verheerenden Angriffskriegs im Jahr 2022 führt Russland systematisch Angriffe gegen die ukrainische Energieinfrastruktur durch, wobei diese Taktik in den letzten Wochen an Intensität gewonnen hat. Das Ziel dieser Strategie ist es, die grundlegende Versorgung der Zivilbevölkerung mit Strom, Wasser und Heizung zu unterbrechen. Millionen Ukrainer sind bereits derzeit mit stundenlangen Stromsperren, Ausfällen der Wasserversorgung und unterbrochener Heizung konfrontiert.

Langfristige strategische Ziele der Offensive

Die gezielte Zerstörung von Wärmekraftwerken und Umspannwerken dient der Schwächung der ukrainischen Kriegsökonomie und des sozialen Zusammenhalts. Durch die Beschädigung kritischer Knotenpunkte wie des Umspannwerks westlich von Kiew zielt die russische Luftwaffe darauf ab, die regulatorische Kontrolle über das Stromnetz zu erschweren. Diese Entwicklung zwingt die ukrainischen Behörden zu ständigen Reparaturen und Notfallmaßnahmen, um die Versorgung der Millionenstadt aufrechtzuerhalten.