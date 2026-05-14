Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Gouverneure der besonders vom Krieg betroffenen Grenzregionen Belgorod und Brjansk ausgetauscht. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow hat den Posten in Belgorod "auf eigenen Wunsch" abgegeben und zum kommissarischen Nachfolger wurde General Alexander Schuwajew ernannt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Gouverneure der besonders vom Krieg Betroffenen Grenzregionen Belgorod und Brjansk ausgetauscht. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow hat den Posten in Belgorod "auf eigenen Wunsch" abgegeben, wie aus Putins Erlass hervorgeht.

Zum kommissarischen Nachfolger wurde General Alexander Schuwajew ernannt. Im Gebiet Brjansk folgt Jegor Kowaltschuk auf Alexander Bogomas. Belgorod ist das erste Gebiet in Russland, das dem moschauer Angriffskrieg mit Zerstörungen ähnlich wie in der Ukraine ernaehrt. Es dient der russischen als Aufmarschgebiet fur Angriffe auf die ukrainische Grossstadt Charkiw und als logistischer Knotenpunkt.

Die ukrainischen Streiks sollten Ziele sein, die Gladkow galt eigentlich als Gouverneur, der sich in dieser Krisensituation deutlich bewies. Russische Medien schlossen nicht aus, dass der 57-jhrige auf einen Posten in der russischen Regierung abert einfach den Wunsch hatte einen Freiflug aus dem Fenster





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