Russland verzeichnet historische Verluste an der Front, während die Ukraine mit neuen Laserwaffen Drohnen abschiesst. Analyse der militärischen Lage und geopolitischen Auswirkungen.

Russland verzeichnet im Krieg gegen die Ukraine historische Verlustzahlen, die selbst militärhistorische Vergleiche mit dem Ersten Weltkrieg sprengen. Am 25. November überschritt die monatliche Bilanz der Opfer die Marke vom Oktober erneut deutlich. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs verliert die russische Armee im Durchschnitt täglich über 2200 Soldaten. Dies entspricht einer Rate von etwa 93 Opfern pro Stunde, wobei diese Zahl Tote, Verwundete und Gefangene kombiniert. Die strategische Lage für Moskau verschärft sich kontinuierlich, da die Verluste deutlich schneller ansteigen als die Rekrutierung neuer Truppen.

Historische Verlustbilanz und Truppenkrise

Die aktuellen Zahlen legen nahe, dass Russland in diesem Krieg mehr Militärs verloren hat als die USA seit Beginn des Ersten Weltkriegs. Da der November nach dem 25. noch fünf Tage umfasst, wird erwartet, dass das Land am Monatsende mehr Opfer zu beklagen hat als die USA im gesamten Vietnamkrieg. Im März hatte Russland die monatliche Marke von 30.000 Verlusten überschritten. Seitdem ist die Mannstärke der russischen Armee rückläufig. Der Kreml verliert mehr Soldaten, als er rekrutieren kann. Im Oktober wurden nur noch 60 Prozent der Verluste durch Neurekrutierungen ausgeglichen. Analysten gehen davon aus, dass die russische Armee in zwei Jahren um 50 Prozent schrumpfen könnte.

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Finnlands Präsident warnt vor humanitärer Tragödie

Alexander Stubb, der Präsident von Finnland, bezeichnet die Zahlen explizit als menschliche Tragödie. Er vergleicht die Situation mit dem Krieg in Afghanistan. In diesem Konflikt, der zehn Jahre dauerte, verlor die Sowjetunion 18.000 Soldaten. Im Oktober allein gab es auf russischer Seite 53.000 Tote oder Verwundete. Diese Diskrepanz unterstreicht die enorme Belastung, der die russische Gesellschaft und Armee ausgesetzt sind. Die hohen Verlustzahlen wurden unter anderem durch einen Hackerangriff auf die russische Statistikbehörde öffentlich. Sie zeigen die realen Kosten des Krieges für Moskau auf.

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Neue Technologie: Ukraine nutzt Laserwaffen

Gleichzeitig verbessert die Ukraine ihre Abwehrfähigkeiten durch innovative Technologie. In Kiew haben die Streitkräfte erstmals eine russische Drohne mit einer Laserwaffe abgeschossen. Der Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Serhii Beskrestnov, bestätigte den Einsatz. Das System Blysk wurde vom ukrainischen Hersteller Carmine Sky entwickelt. Es verfügt über eine Leistung von vier Kilowatt und eine Reichweite von einem Kilometer. Ziel war angeblich eine russische Jet-Drohne. Das System wurde zum Schutz einer kritischen Infrastruktur eingesetzt und befindet sich noch in der Testphase.

Drohnenabwehr und geopolitische Spannungen

Neben Lasern setzt die Ukraine auch auf Bodendrohnen zur Abwehr. Langsamere Flugobjekte werden von unbemannten Bodenfahrzeugen wie dem Droid TW-7.62 abgeschossen. Diese Technologie nutzt eine maschinengewehrartige Montage mit automatischer Zielerkennung. Parallel dazu eskalieren geopolitische Spannungen. Donald Trump wich in einem Interview mit Fox News Fragen zur Freundschaft mit Wladimir Putin aus. Gleichzeitig kritisierte Polen Russische Drohnen über dem Landesgebiet scharf. Auch Nordkorea hat den Exportstopp angeordnet, da Moskau die Beziehungen zu Südkorea verbessern wollte. Kim Jong-un soll dies als Provokation gewertet haben.