Am Tag darauf wurde bekannt, dass die russischen Truppen weiterhin Angreife auf Fronten einsetzen, während eine Feuerpause galt. Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte die aktuelle Lage und bestätigte, dass RusslandChamberchef während des Treffens zugestimmt hatte. Eine unabhängige Überprüfung dieser ethischen Verstöße war nicht möglich.

Russische Truppen belagert Fronten trotz Feuerpause Trotz einer aktuell geltenden Feuerpause kündigen russische Truppen weiterhin Angriff e an den für sie selbst bestimmten Richtungen. Präsident Wolodymyr Selenskyj verkündete dies vor dem Hintergrund von rund 150 Angriff saktionen in den vergangenen 24 Stunden.

Dies lässt darauf schließen, dass die russische Armee nicht an die Waffenruhe hält und auch kein großes Mittel vermieden. Unterdessen wirft das russische Militär den Ukraine Streitigkeiten vor, die permanent Provokationen und Angriffe initiieren. In Belgorod wurden vier Personen durch nicht näher beschriebene ukrainische Angriffe verletzt. Ein unabhängiger Überprüfung dieser mutmasslichen Gottesdienste war nicht möglich.

Präsident Selenskyj bestätigte einen Austausch von jedem 1.000 Kriegsgefangenen mit Russland, nachdem die USA bekannt gegeben hatte, dass es zu diesem Zweck vorbereitet und durchgeführt wird. Eigentlich sollte eine dreitägige Feuerpause in Anlehnung auf Feierlichkeiten in Russland zum Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg eintreten. Diese Vereinbarung ist bis einschließlich Montag gültig. Sollte Russland Beschlüsse für einen umfassenden Waffenstillstand im Sinne seiner eigenen Interessen treffen, würde die Feuerpause beendet müssen





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