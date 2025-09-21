Russische Raketenbedrohung: Schweiz in Gefahr – Experten warnen vor unzureichender Luftverteidigung

Experten warnen vor der unzureichenden Luftverteidigung der Schweiz angesichts der zunehmenden Bedrohung durch russische Raketenangriffe. Die Armee kann nur einen Bruchteil des Luftraums schützen, die Munitionsversorgung ist mangelhaft, und die Modernisierung hinkt hinterher. Es besteht die Gefahr von Sondierungsangriffen und ein Luftschlag auf Schweizer Städte ist keine Utopie mehr.

Bernhard Müller, ehemaliger Luftwaffenchef, warnt eindringlich vor einer zunehmenden Bedrohung für die Schweiz durch russische Raketen angriffe. Er sieht die Gefahr, dass Russland Sondierungsangriffe starten könnte, um die Reaktion der Schweiz und der NATO auf einen Angriff zu testen. Müller betont, dass die Schweiz in Reichweite russischer Raketen liegt und ein Luftschlag auf Städte wie Zürich, Bern, Genf oder den Gotthardtunnel keine Utopie mehr ist.

Die aktuelle Luftverteidigung der Schweiz ist unzureichend, um sich gegen moderne Bedrohungen wie ballistische Lenkwaffen, Hyperschallraketen oder Marschflugkörper zu verteidigen. Die Armee kann heute nur acht Prozent des Luftraums schützen, was die Sicherheit des Landes gefährdet. Die mangelnde Munitionsversorgung, insbesondere für die neuen F-35-Kampfjets und Patriot-Einheiten, verschärft die Situation zusätzlich, da die Wirksamkeit der geplanten Luftverteidigung massgeblich beeinträchtigt wird. Die Schweiz muss handeln, um ihre Verteidigungsfähigkeit bis 2030 zu verbessern, so Müller.\Die aktuelle Situation wird durch die veraltete Ausrüstung der Armee weiter verschärft. Die Schweizer Luftwaffe verfügt über 30 veraltete F-5 Tiger, 14 noch ältere Flugzeuge, sowie Fliegerabwehrkanonen aus den 1960er-Jahren und knapp 100 Stinger-Einheiten. Der Bund hat zwar 36 F-35-Kampfjets und fünf Patriot-Einheiten bestellt, um die bodengestützte Luftverteidigung zu stärken, aber die Munitionsbeschaffung hinkt hinterher. Für die F-35 stehen lediglich eine geringe Anzahl alter Radar-Lenkwaffen und eine neue Infrarot-Lenkwaffe pro Flugzeug zur Verfügung, was die Schlagkraft erheblich einschränkt. Auch die Beschaffung von Kurzdistanzmitteln zur Drohnenabwehr, die laut Experten dringend erforderlich wäre, wird aufgrund finanzieller Rahmenbedingungen erst ab 2030 vorgesehen. Ein Vorbild könnte Israel sein, das ein mehrstufiges Verteidigungssystem aufgebaut hat, doch selbst Israel war beim Angriff des Iran auf die Hilfe der USA und anderer Länder angewiesen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit internationaler Kooperation, um die Sicherheit der Schweiz effektiv zu gewährleisten.\Die Herausforderungen für die Schweizer Luftverteidigung sind vielfältig. Neben der Modernisierung der Ausrüstung und der Munitionsbeschaffung ist auch die Frage der Prioritätensetzung von Bedeutung. Während die Beschaffung von Leopard-Panzern möglicherweise vorgezogen wird, scheinen die kurzfristigen Bedürfnisse der Drohnenabwehr vernachlässigt zu werden. Experten fordern eine schnellere Umsetzung der notwendigen Massnahmen, um die Lücken in der Luftverteidigung zu schliessen. Die Abhängigkeit von internationalen Partnern und die Notwendigkeit der Kooperation werden hervorgehoben, um die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz in Zukunft sicherzustellen. Die begrenzten finanziellen Mittel und die Komplexität der Bedrohungslage erfordern eine strategische Planung und eine effiziente Umsetzung der Beschaffungsvorhaben. Die Sicherheit der Schweiz hängt von einer umfassenden und zeitnahen Modernisierung der Luftverteidigung ab, die alle Aspekte, von der Ausrüstung bis zur Munitionsversorgung, berücksichtigt





bazonline / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Luftverteidigung Russland Raketen Schweiz Sicherheit

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Warum die Schweiz die Menschenrechte in den Mittelpunkt der OSZE stellen mussDer OSZE-Vorsitz bietet die Gelegenheit, die Organisation auf eine ihrer Kernaufgaben zu konzentrieren, sagen Eleonora Mongelli und Florian Irminger.

Weiterlesen »

Umfrage zeigt unterschiedliche Meinungen zur Steuerpolitik in der SchweizEine aktuelle Umfrage zeigt uneinheitliche Ansichten in der Schweizer Bevölkerung zu verschiedenen steuerpolitischen Massnahmen. Während eine Erhöhung der Bundessteuer auf hohe Einkommen auf die grösste Zustimmung stieß, stießen andere Vorschläge wie die Erhöhung des Rentenalters oder die Einführung einer Mikroabgabe auf gemischte Reaktionen.

Weiterlesen »

Bänz Friedli: Wenn die Schweiz verschwindetKabarettist Bänz Friedli nimmt die Absurdität des Schweizer Seins aufs Korn und hinterfragt, was eigentlich noch 'schweizerisch' ist, angesichts globaler Einflüsse und widersprüchlicher Entscheidungen. Er beleuchtet die Ironie rund um das Schweizerkreuz, die Pünktlichkeit der Bahnen und die Identität der Schweiz in einer sich wandelnden Welt.

Weiterlesen »

Letztes Rennen in der Schweiz - Balanche ohne Exploit bei DernièreDownhillerin Camille Balanche fährt bei ihrem letzten Rennen auf heimischem Boden in Lenzerheide auf den 8. Rang.

Weiterlesen »

Luftverteidigung: Schweiz gegen russischen Angriff wehrlosRussland könnte mit Raketen testen, wie der Westen mit einem Angriff auf einen neutralen Staat umgeht. Heute kann die Armee aber nur 8 Prozent des Luftraums verteidigen. Was ist zu tun?

Weiterlesen »

Stöckli-Erfolge in Gefahr: Trump-Zölle könnten US-Markt gefährdenTrotz der Erfolge von Skistars wie Marco Odermatt ist die Zukunft von Stöckli in Nordamerika durch hohe US-Zölle auf Schweizer Produkte gefährdet. Die Zölle, die unter der Präsidentschaft von Donald Trump eingeführt wurden, machen es für den Schweizer Skihersteller schwer, mit Konkurrenten wie Atomic, Head und Rossignol zu konkurrieren, die in Osteuropa produzieren.

Weiterlesen »