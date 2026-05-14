Russische Luftangriffe in der Ukraine: Explosionen, Verletzte und Todesopfer

Wenige Tage nach einer kurzen Waffenruhe hat Russland die Ukraine mit einem der längsten Luftangriffe in mehr als vier Jahren bombardiert. Rettungskräfte räumen die Trümmer eines Hauses, das nach einem russischen Angriff auf ein Wohngebiet in Kiew, Ukraine, schwer beschädigt wurde. In Kiew gab es Explosionen, viele Verletzte sowie mindestens ein Todesopfer. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von Schäden an 20 Stellen in Kiew und weiteren Orten in der Ukraine. Insgesamt habe es seit Mittwoch 1.560 Drohnenangriffe gegeben.

Wenige Tage nach einer kurzen Waffenruhe hat Russland die Ukraine mit einem der längsten Luftangriffe in mehr als vier Jahren bombardiert. Rettungskräfte räumen am Donnerstag, dem 14.

Mai 2026, die Trümmer eines Hauses weg, das nach einem russischen Angriff auf ein Wohngebiet in Kiew, Ukraine, schwer beschädigt wurde. In Kiew gab es Explosionen, viele Verletzte sowie mindestens ein Todesopfer. In der Nacht wurde erneut Luftalarm im ganzen Land ausgelöst; am Morgen teilte die ukrainische Flugabwehr mit, dass Russland 56 Raketen und Marschflugkörper sowie 675 Drohnen eingesetzt habe. Die meisten Flugobjekte seien abgeschossen worden.

Aus der Hauptstadt Kiew wurden Explosionen und viele Verletzte sowie mindestens ein Todesopfer gemeldet. In Kiew wurden mehrere Gebäude beschädigt, aus den Trümmern eines teils eingestürzten Wohnhauses zogen Rettungskräfte mehrere verschüttete Menschen. Ein Mensch sei getötet worden, hiess es. Derteilte mit, dass 31 Verletzte, darunter ein Kind, stationär im Spital behandelt würden.

Nach Darstellung der Rettungskräfte gab es auch Verletzte im Umland. Ein Rettungshelfer seilt sich am Donnerstag, dem 14. Mai 2026, vom Dach eines Hauses ab, das nach einem russischen Angriff auf ein Wohnviertel in Kiew, Ukraine, schwer beschädigt wurde. - keystone Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von Schäden an 20 Stellen in Kiew, betroffen seien Wohnhäuser, eine Schule und weitere Infrastruktur.

Auch im Umland und weiteren Orten in der Ukraine gebe es Schäden. Insgesamt habe es seit Mittwoch 1.560 Drohnenangriffe gegeben. Drohnenangriffe auf die Ukraine geflogen, wobei solche Attacken über Tag ungewöhnlich sind. Selenskyj sprach an dem Tag von mehr als 800 Drohnen.

Mindestens sechs Menschen seien getötet und Dutzende verletzt worden. Selenskyj bezeichnete die Angriffe als ««Es ist sicherlich kein Zufall, dass einer der längsten massiven russischen Angriffe gegen die Ukraine gerade zu dem Zeitpunkt stattfand, als der Präsident der Vereinigten Staaten zu einem Besuch in China eintraf – einem Besuch, von dem sich viele viel versprechen», sagte Selenskyj. Er hatte zuvor die Hoffnung geäussert, dass US-PräsidentBiden die russischen Angriffe stoppen würde.

Die russischen Angriffe am Tag trafen Ziele bis in den äussersten Westen der Ukraine in den Transkarpaten. Die Slowakei schloss wegen der Gefahr zeitweise die Grenzübergänge in die Ukraine, Ungarn als weiterer Nachbar in der Region äusserte seine Besorgnis. Am Mittwochabend meldete die ukrainischeGleichzeitig flogen abends Schwärme ukrainischer Drohnen auf russisches Gebiet, wie der Telegram-Kanal «Dronebomber» meldete. Ein Angriffsziel schienen erneut russische Erdölanlagen am Finnischen Meerbusen zu sein





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