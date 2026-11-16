Japanische Kampfflugzeuge stiegen auf, nachdem russische Maschinen am Dienstagmorgen den Luftraum bei Okinoshima verletzt hatten. Regierungssprecher Minoru Kihara verurteilte den Vorfall scharf.

Russische Militärmaschinen haben am Dienstagmorgen den staatlichen Luftraum Japans verletzt, als sie in der Nähe der Insel Okinoshima im Südwesten des Landes unterwegs waren. Die japanische Luftwaffe reagierte umgehend und ließ Kampfjets aufsteigen, um die Eindringlinge zu identifizieren und zu warnen.

Scharfe diplomatische Verurteilung

Regierungssprecher Minoru Kihara betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass dieser Vorfall eine schwerwiegende Verletzung der nationalen Souveränität darstelle. Er erklärte, dass diese Handlung nicht nur die territorialen Rechte Japans missachte, sondern auch eine direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit darstelle. Kihara klassifizierte das Verhalten als völlig inakzeptabel und forderte eine klare Distanzierung.

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Die japanische Regierung hat daraufhin diplomatische Kanäle beschritten, um einen sehr scharfen Protest bei der russischen Botschaft zu hinterlegen. Dieser Schritt unterstreicht die ernste Lage, die sich durch die unautorisierte Annäherung der fremden Flugzeuge ergeben hat und zeigt die Entschlossenheit Tokios, seine Grenzen zu wahren.

Anstieg der bilateralen Spannungen

Die militärische Konfrontation ereignete sich vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Spannungen zwischen Tokio und Moskau in den vergangenen Wochen. Diese diplomatische Kälte hat sich durch konkrete Maßnahmen beider Seiten verschärft, die auf gegenseitige Vorwürfe basieren.

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Moskau hatte kürzlich das in Japan ansässige Unternehmen Japan Tobacco unter staatliche Verwaltung gestellt. Als Reaktion darauf wurden die Beziehungen weiter belastet, nachdem ein japanischer Journalist in Russland festgenommen worden war. Russische Behörden warfen dem Reporter Spionage vor, was in Japan als politisch motivierter Schritt gewertet wird.

Parallelvorfall in Südkorea

Am selben Dienstag meldete auch Südkorea einen ähnlichen Vorfall mit russischen Militärflugzeugen. Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs waren diese Maschinen in die südkoreanische Luftraumüberwachungszone eingedrungen. Als vorsorgliche Maßnahme wurden auch dort Kampfjets in die Luft gebracht.

Die südkoreanischen Armeeangaben klären jedoch, dass der eigentliche südkoreanische Luftraum nicht verletzt wurde. Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass die Luftverteidigungszone eines Landes geografisch größer ist als der staatliche Luftraum selbst. Die Überwachungszone dient dazu, durchquerende Flugzeuge aus militärischen Gründen zu registrieren, auch wenn sie die inneren Grenzen nicht überschreiten.