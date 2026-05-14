Russische Drohnenangriffe und Raketenangriffe drohen in der Nacht

Die ukrainische Luftwaffe meldete die Explosion einer russischen Hyperschallrakete und Warnungen vor ballistischen Raketenangriffen. Russland setzte mehr als 800 Langstreckendrohnen ein und flogen ukrainische Drohnen auf russisches Gebiet.

Nach einem Tag massiver russischer Drohnenangriffe auf die Ukraine droht in der Nacht eine Welle von Raketenangriffe n. Die ukrainische Luftwaffe meldete abends die Explosion einer russischen Hyperschallrakete vom Typ Kinschal (Dolch) bei Starokostjantyniw im Westen, wo eine wichtige ukrainische Luftwaffenbasis liegt.

Ukrainische Telegramkanäle warnen vor dem drohenden Beschuss mit ballistischen Raketen. Sie meldeten zudem den Start von mindestens vier russischen Langstreckenbombern des Typs Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj setzte die russische- seit Mittwochmorgen mehr als 800 Langstreckendrohnen ein. An 22 Stellen seien Einrichtungen der ukrainischen Eisenbahn getroffen worden, sagte Selenskyjs Berater Dmytro Lytwyn nach Medienberichten. Gleichzeitig flogen am Mittwochabend grössere Schwärme ukrainischer Drohnen auf russisches Gebiet, wie der Telegramkanal Dronebomber verzeichnete.

Ein Angriffsziel schienen erneut russische Erdölanlagen am Finnischen Meerbusen bei St. Petersburg zu sein. Die heftigen russischen Angriffe folgen auf drei Tage Waffenruhe von Samstag bis Montag. Der russische Präsident konnte in dieser Zeit zwar ungestört eine Parade zum Weltkriegsgedenken abhalten. Er war dafür aber von US-Vermittlung und dem Stillhalten der Ukraine abhängig.

Am Dienstag liess Putin demonstrativ seine Militärs von einem gelungenen Test der neuen russischen Atomrakete RS-28 Sarmat ( -Code SS-X-30 Satan II) berichten. Sie solle Ende des Jahres in Dauereinsatz gehen, sagte er.

Allerdings ist die angebliche Einsatzbereitschaft dieses Raketentyps auch schon in früheren Jahren behauptet worden





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