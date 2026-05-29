Russische Drohne trifft Wohnhaus in Rumänien: Nato und EU bekräftigen Solidarität

Eine russische Drohne schlug in der Nacht zum Freitag in ein mehrstöckiges Wohnhaus in Galati, Rumänien, ein. Zwei Zivilisten wurden verletzt. Nato-Generalsekretär Rutte, Bundeskanzler Merz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sicherten Rumänien volle Unterstützung zu. Bukarest wies den russischen Konsul aus.

Eine russische Drohne vom Typ Geran hat in der Nacht zum Freitag ein zehnstöckiges Wohnhaus in der ostrumänischen Stadt Galati getroffen, nahe der Grenze zur Ukraine und zur Republik Moldau.

Das mit Sprengstoff beladene Fluggerät durchschlug das Dach und verursachte in einer darunter liegenden Wohnung einen Brand. Dabei erlitten eine 53-jährige Bewohnerin und ihr 14-jähriger Sohn leichte Brandwunden. Der Vorfall ereignete sich im Zuge russischer Angriffe auf den nahe gelegenen ukrainischen Donau-Hafen Reni, wie Vertreter des rumänischen Verteidigungsministeriums mitteilten. Rumäniens Präsident Nicusor Dan bestätigte, dass die Drohne Teil eines Schwarms von 43 Flugobjekten war.

Er machte Moskau für den Vorfall verantwortlich und berief eine Krisensitzung des obersten Verteidigungsrates ein. Zudem sprach er mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Präsident Dan erklärte mit Nachdruck, dass die gesamte Verantwortung bei der Russischen Föderation liege. Was in Galati geschehen sei, sei die direkte Folge des Aggressionskriegs, den Russland gegen die Ukraine entfesselt habe, und der systematischen Missachtung internationalen Rechts.

Es gebe keinerlei Zweifel hinsichtlich Verursacher und Gründe dieser Aggression. Das EU- und Nato-Land Rumänien kündigte an, seine Verteidigung in der Region zu verstärken. Gleichzeitig rief Bukarest seine Partner dazu auf, den Druck auf Russland zu erhöhen, um den Krieg zu beenden. Das Aussenministerium bestellte nach dem Vorfall den russischen Botschafter in Bukarest ein.

Nach der Krisensitzung gab Präsident Dan bekannt, dass der russische Konsul in der Schwarzmeer-Stadt Constanta des Landes verwiesen werde. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sicherte Rumänien die absolute Solidarität des Militärbündnisses zu. In einem Telefonat mit Präsident Dan bekräftigte Rutte, dass die Nato bereit stehe, jeden Zentimeter des verbündeten Territoriums zu verteidigen. Er betonte auf der Plattform X, die Einsatzbereitschaft werde weiter ausgebaut, um jede Bedrohung abzuwehren und sich auch gegen Drohnen zu verteidigen.

Rutte warf Russland rücksichtsloses Verhalten in seinem Krieg gegen die Ukraine vor, das eine Gefahr für uns alle darstelle. Die vergangene Nacht habe erneut gezeigt, dass die Auswirkungen des illegalen Angriffskriegs nicht an der Grenze haltmachten. Auch die deutsche Regierung sicherte Rumänien ihre Bündnissolidarität zu. Kanzler Friedrich Merz erklärte, der Drohneneinschlag zeige einmal mehr Russlands Bereitschaft zur Eskalation.

Deutschland stehe an der Seite der Nato-Verbündeten. Der Vorfall zeige erneut, dass eine starke Nato-Präsenz an der Ostflanke nötig sei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sicherte Rumänien Unterstützung zu und forderte zugleich mehr Druck auf Russland. Kyjiw sei bereit, Rumänien in jeder erforderlichen Weise zu helfen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte nach dem Vorfall an, den Druck auf Russland weiter zu erhöhen. Sie stellte fest, dass Rumäniens Angriffskrieg mit diesem Vorfall eine weitere Grenze überschritten habe





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