Russisch besetzte Kernkraftwerk Saporischschja: Fahrzeughalle gerammt, Drohne zerstört

Russische Angaben zufolge wurde die Fahrzeughalle des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja von ukrainischer Artillerie getroffen und beschädigt worden, Verletzte gab es jedoch nicht. Zudem sei eine ukrainische Drohne beim Anflug auf das Kraftwerk von der Flugabwehr zerstört worden. Von ukrainischer Seite gab es dazu keine Erklärung.

Eine Fahrzeughalle des von Russland besetzten ukrainischen Kernkraftwerk s Saporischschja wurde nach russischer Darstellung von ukrainischer Artillerie getroffen und beschädigt, Verletzte gab es nicht. Zudem zerstörte die ukrainische Luftwaffe eine Drohne .

Das mit sechs Reaktoren und einer Nennleistung von 6.000 Megawatt grösste Atomkraftwerk Europas, das seit März 2022 unter russischer Kontrolle steht, produziert derzeit keinen Strom. Mehrere ukrainische Rückeroberungsversuche scheiterten. Ein Team der internationalen Atombehörde IAEA ist ständig vor Ort, um die Lage zu beobachten und durch seine Präsenz einen Atomunfall zu verhindern. Das Kernkraftwerk Saporischschja wurde von russischen Truppen am 24.

Februar 2022 besetzt, nachdem ukrainische Truppen sich aus den Gebäuden zurückgezogen hatten





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