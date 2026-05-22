Russell will Sprintrennen in Kanada gewinnen

George Russell, der Brite, startet am Samstag in Kanada von der Pole Position aus. Sein Teamkollege Kimi Antonelli ist auf den zweiten Platz gesetzt.

George Russell wird das Sprintrennen im Rahmen des GP Kanada am Samstag von der Pole Position aus in Angriff nehmen. Der Brite verwies im Qualifying seinen Teamkollegen und WM-Leader Kimi Antonelli auf den 2.

Platz. Dahinter folgte Lando Norris im McLaren. Russell sicherte sich den besten Startplatz in Montreal mit einem Vorsprung von 68 Tausendsteln. Der Brite steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere bei einem Sprint über rund einen Drittel der Grand-Prix-Distanz zuvorderst in der Startkolonne





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