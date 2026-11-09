Russell Brand zu Haft verurteilt wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung

Ein Londoner Geschworenengericht hat den britischen Komiker Russell Brand schuldig gesprochen. Die Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung führte zur sofortigen Inhaftierung.

Das London er Geschworenengericht hat den 51-jährigen britischen Entertainer Russell Brand am Donnerstag in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Verurteilung betrifft eine Vergewaltigung einer 21-jährigen Frau nach einem Auftritt sowie drei Fälle sexueller Nötigung. Russell Brand erhielt daraufhin eine sofortige Freiheitsstrafe, da der Richter eine konkrete Fluchtgefahr feststellte. Er wurde aus dem Gerichtssaal des Southwark Crown Court direkt in eine Gefängniszelle überführt, ohne dass eine einstweilige Entlassung gegen Kaution erfolgte.

Urteil und sofortige Inhaftierung

Die Geschworenen verwiesen den britischen Comedian und Schauspieler aus dem Saal, nachdem das Urteil gesprochen war. Die Richter begründeten die Anordnung der unmittelbaren Haft mit dem Risiko, dass Brand die Gerichtsbarkeit verlassen könnte. Dies unterscheidet sich deutlich von früheren Verfahren, in denen Prominente oft gegen Kaution freikamen. Russell Brand wurde nun inhaftiert, während seine Anwälte noch keine offizielle Erklärung zur Berufung abgaben. Die verbleibende Zeit, die er bereits in Gewahrsam verbrachte, wird ihm später auf die Gesamtstrafe angerechnet.

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Verteidigung scheitert vor den Geschworenen

Russell Brand hatte die ihm gemachten Vorwürfe während des gesamten Prozesses konsequent zurückgewiesen. Er räumte ein, in der Vergangenheit "von Sex besessen" gewesen zu sein, stritt aber ab, dass eine der beschuldigten Handlungen gegen den Willen der Beteiligten stattgefunden habe. Seine Verteidigung beharrte darauf, dass alle beschriebenen Kontakte einvernehmlich gewesen seien. Die Geschworenen kamen jedoch zu einer gegenteiligen Überzeugung und glaubten den Aussagen der Anklägerinnen.

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Rolle der britischen Unterhaltungsbranche

Der britische Star war ursprünglich als Stand-up-Comedian und Moderator im nationalen Fernsehen bekannt geworden. Sein exzentrisches Auftreten und provokanter Humor machten ihn zu einer festen Größe der britischen Unterhaltungsbranche. International erreichte er einen breiten Bekanntheitsgrad durch Rollen in Hollywood-Komödien wie dem Film "Nie wieder Sex mit der Ex" aus dem Jahr 2008. Die Medien berichten, dass er auf das Urteil im Gerichtssaal zunächst nicht reagiert habe. Die BBC bestätigte, dass keine unmittelbare Äußerung des Verurteilten vorlag, bevor er abgeführt wurde.

Privatleben und gesellschaftlicher Kontext

Die persönliche Beziehung von Russell Brand zur US-Sängerin Katy Perry sorgte in der Vergangenheit wiederholt für Schlagzeilen. Die kurze Ehe des Paares dauerte von 2010 bis 2012 und wurde international intensiv von der Presse begleitet. Nach dem Schuldspruch musste Russell Brand erneut vor dem Southwark Crown Court in London erscheinen, um formelle Schritte zu klären. Die Justiz behandelte den Fall unabhängig von seinem früheren öffentlichen Status. Die verhängte Strafe markiert ein jähes Ende seiner Karriere in der britischen und internationalen Showbiz-Szene.