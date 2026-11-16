Russell Brand Haft: Ehefrau Laura verteidigt Mann und liest Botschaft vor

Laura Gallacher führt den Podcast weiter und liest eine Botschaft von Russell Brand aus der Haft. Der Komiker beteuert seine Unschuld an Vergewaltigungsvorwürfen.

Die britische Entertainerin und Buchautorin Laura Gallacher hat sich erstmals seit der Verurteilung ihres Ehemanns Russell Brand öffentlich geäußert. In ihrem christlichen Podcast The Good Work Continues betet sie für ihren Mann und übermittelt eine Nachricht aus dem Gefängnis. Brand sitzt seit der Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe in Haft. Gallacher betont dabei, dass ihre religiösen Überzeugungen und die gemeinsame Familie die Bindung zwischen ihnen stärken.

Haftrufe und christlicher Glaube

Russell Brand wurde im Alter von 51 Jahren zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die Strafe resultiert aus einer Verurteilung wegen einer Vergewaltigung und drei sexuellen Übergriffen. Die Taten sollen sich zwischen 2004 und 2009 gegen vier Frauen ereignet haben. Die Ehefrau hält trotz desUrteils an ihm fest und führt das gemeinsame Projekt fort. Sie erklärt, dass der Heilige Geist auch in Abwesenheit ihres Mannes wirke.

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In der neusten Folge vom 15. November ist Brand in einer zuvor unveröffentlichten Aufnahme zu sehen. Diese Szenen wurden während des laufenden Gerichtsprozesses aufgezeichnet. Gallacher teilt mit, dass sie und ihr Mann gemeinsam beschlossen haben, den Podcast fortzuführen. Sie betet regelmäßig für seine Stärke in den Herausforderungen der Haft.

Medienkritik und Sündenbock-Theorie

Die in der Podcast-Episode gezeigte ältere Aufnahme enthält scharfe Kritik Russells an der öffentlichen Wahrnehmung seines Falls. Der Komiker vergleicht die mediale Berichterstattung mit einem Fußballspiel. Er beschreibt einen Wettkampf zwischen zwei Mannschaften mit Gewinnern, Verlierern und einem Partei ergreifenden Publikum.

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Neben der Sport-Vergleichbarkeit thematisiert Brand das sogenannte Sündenbock-Prinzip. Er argumentiert, dass Gesellschaften die gesamte Schande oft auf eine einzelne Person abwälzen. Dieser Kritikpunkt wird allgemein gehalten und ohne direkten Bezug zu seiner eigenen Schuldfrage formuliert. Am Ende der alten Aufnahme spricht er ein emotionales Gebet aus.

Brand bekundet in diesen Worten, dass er lieber allein in einer Zelle mit Jesus Christus sterben würde. Er lehnt es ab, ohne ihn von äußerem Lob und Bewunderung umgeben zu sein. Diese Position unterstreicht seinen starken religiösen Fokus. Er nutzt die Gelegenheit, um seine innere Haltung trotz der externen Kritik klar zu definieren.

Botschaft aus der Haft und Unschuldsbeteuerung

Laura Gallacher liest in der aktuellen Folge eine direkte Botschaft, die ihr Mann aus dem Gefängnis überbracht hat. Darin beteuert Brand trotz der rechtskräftigen Verurteilung erneut seine Unschuld an den ihm vorgeworfenen Straftaten. Er bezeichnet die Situation als seltsam und weigert sich, die Taten einzugestehen. Seine Botschaft richtet sich direkt an seine Anhänger und Unterstützer.

Brand spricht auch über seine Mitgefangenen in der Haftanstalt. Er erklärt, dass er nicht in der Lage sei, über andere Männer zu urteilen. Er gibt zu, dass einige von ihnen möglicherweise unschuldig seien. Gleichzeitig vertritt er die Ansicht, dass auch schuldige Personen Vergebung verdienen. Er bittet seine Follower eindringlich, seine Frau und seine Familie zu unterstützen.

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Er fühlt sich von den Gebeten seiner Gemeinschaft getragen. Der Appell an seine Fans dient dazu, den familiären Rückhalt in der schwierigen Situation zu stärken. Er bestätigt, dass es ihm in der Haft gut gehe und er weiterhin bete. Diese Informationen werden von seiner Frau als zuverlässig dargestellt.

Weitere Ermittlungen der Polizei

Neben der laufenden Haftstrafe prüfen die britischen Behörden weitere Vorwürfe gegen den Schauspieler. Die Londoner Metropolitan Police bestätigte, dass sich zusätzliche Personen gemeldet haben. Neue Informationen und Zeugenaussagen werden derzeit sorgfältig geprüft. Die Polizei untersucht somit potenzielle weitere Fälle sexueller Nötigung oder Belästigung.

Die ursprüngliche Verurteilung basierte auf den Schilderungen von vier Frauen. Vor Gericht wurde die langfristige psychologische und emotionale Belastung durch die Taten detailliert beleuchtet. Die Zeitspanne der Vorfälle erstreckt sich über mehrere Jahre im früheren Leben des Entertainers. Die aktuellen Ermittlungen könnten die rechtliche Lage zusätzlich verschärfen.

Laura Gallacher schließt ihre Podcast-Episode mit einem weiteren emotionalen Gebet ab. Sie dankt Gott für ihren Ehemann, den sie liebt und der sich ihr trotz der Trennung nahe fühlt. Sie fleht um Kraft, um gemeinsam vereint und stark zu bleiben. Ihr Fokus liegt ganz auf ihrer Ausrichtung auf Gott. Sie betont, dass sie als zwei eigenständige Menschen in ihrem Glauben eins sind.