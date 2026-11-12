Russe Offizier in St. Petersburg getötet und US Diplomaten treffen Putin

Explosion tötet russischen Offizier in St. Petersburg. USA Unterhändler Witkoff und Kushner treffen Putin in Moskau zur Ukraine Verhandlungsdiplomatie.

Am Morgen ereignete sich in der Millionenstadt St. Petersburg eine tödliche Explosion, bei der ein russischer Militärangehöriger ums Leben kam. Medienberichten zufolge handelte es sich bei dem Opfer um einen Offizier der russischen Luftstreitkräfte, dessen Fahrzeug zur Detonation gebracht wurde. Die lokale Staatsanwaltschaft der Stadt hat daraufhin ein Strafverfahren wegen Mordes eingeleitet. Die Ermittler befanden sich am selben Morgen noch am Tatort, um die Spuren zu sichern und die Umstände des Anschlags zu klären.

In einer offiziellen Mitteilung der Behörde wurde bestätigt, dass ein Militärangehöriger bei einer Autoexplosion getötet worden sei. Spezifische Angaben zum genauen Rang oder zur genauen Truppenzugehörigkeit machten die russischen Ermittler in der Regel nicht öffentlich. Dennoch berichteten sowohl russische als auch pro-ukrainische Telegramkanäle übereinstimmend, dass der Mann als aktiver Offizier der russischen Luftstreitkräfte im Einsatz gewesen sein soll. Diese Meldungen wurden auch vom St. Petersburger Nachrichtenportal aufgegriffen, das weitere Details zur Szene lieferte.

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Detailanalyse der Explosion

Laut Berichten des lokalen Nachrichtenportals habe der Mann das Haus verlassen, um mit seinem Auto aus dem Hof zu fahren. In diesem Moment sei der Sprengsatz womöglich durch einen Fernauslöser zur Explosion gebracht worden. Die Druckwelle der Detonation war so stark, dass sie die Scheiben eines in der Nähe parkenden Busses zerschlug. Die Kolpinskoje Chaussee, an der sich das Unglück ereignete, wurde kurzfristig für den Verkehr gesperrt, um die Rettungsarbeiten und die forensische Analyse zu ermöglichen. Dieser Vorfall erinnert an einen ähnlichen Vorfall im August, als auf derselben Straße ebenfalls ein Militärangehöriger bei einer Autoexplosion getötet wurde.

Politische Einordnung und Angriffe

Der Telegram-Kanal " " veröffentlichte auch nicht überprüfbare Aufnahmen vom beschädigten Auto und bewertete den Angriff politisch. Darin heißt es, die 6. Luftwaffen- und Luftabwehrarmee sei ein Sammelbecken von Kriegsverbrechern, das an Luftangriffen auf friedliche Städte in der Ukraine beteiligt sei. Besonders brutal wird vorgeworfen, die Einheit habe die Stadt Charkiw bombardiert. In Russland kamen im Zuge von Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder Offiziere der Streitkräfte von Kremlchef Wladimir Putin zu Tode, was auf eine Eskalation der internen Sicherheit oder externe Operationen hindeuten kann.

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Diplomatische Schritte in Moskau

Während die Ermittlungen in St. Petersburg laufen, nehmen US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner bei ihrer Ankunft in Moskau Verhandlungen auf. Sie werden vom russischen Sonderbeauftragten Kirill Dmitrijew empfangen. Das Ziel der Mission ist es, heute mit Kremlchef Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg zu sprechen. In der Pendeldiplomatie wegen des Ukraine-Kriegs werden Unterhändler der USA erneut in Moskau mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin sprechen. Witkoff und Kushner wollen Putin über die jüngsten Dreiergespräche mit Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi informieren.

Das erklärte Ziel der US-Delegation ist es, die Dreiergespräche in ein "multilaterales Format" zu verwandeln. Jared Kushner betonte, dass die EU und auch die Nato integraler Bestandteil von Verhandlungen über ein Kriegsende sein müssten. Die Russen hätten bei der Frage einer Beteiligung Europas aber eigene "Wünsche und Ängste". Moskau hat sich bislang gegen eine direkte Beteiligung der Europäer an den Friedensverhandlungen gesperrt, was diese neuen diplomatischen Bemühungen vor große Herausforderungen stellt.

Reaktionen und internationale Einordnung

Nato-Generalsekretär Mark Rutte wertete die Verhandlungen in Abu Dhabi als Zeichen der Geschlossenheit zwischen den USA, Europa und der Ukraine. "Nach dem, was ich höre, liegen die USA, Europa und die Ukraine völlig auf einer Linie und stehen geschlossen zusammen", sagte Rutte laut der norwegischen Nachrichtenagentur NTB. Er betonte, nun liege es an Russland, Kompromissbereitschaft zu zeigen. Bei den Gesprächen in Abu Dhabi hatten Moskau und Kyjiw als einziges konkretes Ergebnis einen weiteren Gefangenenaustausch vereinbart. Europäische Vertreter waren vor Ort, nahmen jedoch nicht an den direkten Verhandlungen teil.

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge sollen die US-Unterhändler ihn noch am Donnerstag in Dublin über das Treffen mit Putin unterrichten. Dort treffen sich Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern zum neunten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG). Thema bei der informellen Zusammenkunft in der irischen Hauptstadt Dublin sollen die laufenden Bemühungen für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sein, was die diplomatische Spannung mit der aktuellen Sicherheitslage in Russland verknüpft.

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Parallel dazu eskalierte die militärische Lage weiter an der ukrainischen Schwarzmeerküste. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Hafenstadt Tschornomorsk bei Odessa sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Der Gouverneur des Gebietes Odessa, Oleh Kiper, teilte auf Telegram mit, die Drohne habe einen Markt im Stadtzentrum getroffen. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben. Tschornomorsk ist ein wichtiger Knotenpunkt für ukrainische Getreideexporte und daher ein ständiges Ziel russischer Angriffe, da Moskau den Schiffsverkehr blockieren will.

Bei den Schiffen unterstellt das russische Militär jeweils, sie transportierten Güter für die ukrainische Armee. Diese Angriffe auf zivile Infrastruktur und Handelsschiffe verschärfen die humanitäre und wirtschaftliche Lage. Die Kombination aus dem Attentat auf einen hohen Offizier in St. Petersburg, den komplexen Friedensgesprächen in Moskau und den anhaltenden Bombardements in der Ukraine zeigt die Vielschichtigkeit und Gefahr der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen, die weit über das ukrainische Staatsgebiet hinausreichen.