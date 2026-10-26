Die Gemeinde Rümlang plant, im Baurecht zwei Grundstücke für die Sekundarschule Rümlang-Oberglatt zu überlassen. Die Stimmberechtigten bestehen den Baurechtsvertrag am 29. November 2026. Die Initiative soll die überlasteten Schulräume entflechten und neue Lern‑ und Betreuungseinrichtungen schaffen.

Die Gemeinde Rümlang im Kanton Zürich hat sich entschlossen, die zweitägige Bildung s­initiative im Worbiger Land durch den Verbund des Baurecht s zu realisieren. Konkret soll die Sekundarschule Rümlang ‑Oberglatt künftig in Rümlang einen eigenen Standort erhalten, der in den letzten Jahren aufgrund steigender Schülerzahlen und neuer pädagogischer Anforderungen zunehmend nötig wurde.

Der aktuelle Standort der Schule liegt noch in der Primarschulanlage Worbiger, wo sie lediglich die vorhandenen Flächen mietet. Auf dem Weg zum Ziel wurden verschieden mögliche Standorte geprüft. Die Gemeinde und die Schulgemeinde haben sich dabei für einen eigenständigen Standort im Worbiger entschieden. Im Gegensatz zu einer Dauermietung, die in den letzten Jahren bereits nicht mehr ausreichte, gewinnt durch das Baurecht eine hohe Sicherheit und langfristige Planung.

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Baurecht sichert langfristigen Schulstandort

Der Platzbedarf ließ sich keine Schulbedürfnisse mehr ignorieren: Neben Klassenzimmern müssen nun Gruppen‑ und Therapieräume, ein Pflege‑ und Betreuungsbereich sowie ein gymnasialer Sportplatz bereitgestellt werden. Die geplanten zwei gemeindeeigenen Grundstücke - Kat. -Nr. 3918 und 3986 - sollen mit einer Gesamtfläche von 8.477 Quadratmetern üblicher Bau­fläche zur Verfügung gestellt werden. Das Land bleibt Eigentum der Gemeinde, aber in der Dauer von 99 Jahren wird ein Baurechtsvertrag zur Verfügung gestellt.

In den jeweiligen Baurechtsverträgen werden die Bedingungen, die Nutzungsrechte und die vorgesehenen Einrichtungen geregelt. Die Stimmberechtigten der Gemeinde Rümlang werden am 29. November 2026 an der Urne über die Gültigkeit des Baurechtsverkaufs entscheiden. Zusätzlich werden die Stimmberechtigten der Sekundarschulgemeinde Rümlang‑Oberglatt am 9.

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Dezember 2026 an einer Schulgemeindeversammlung über die Vorlage des Baurechtsvertrags, einschließlich der finanziellen und technischen Details, abstimmen. Die Gemeinde und die Schulgemeinde planen vielschichtig vorzugehen. Nach der Zustimmung zum Baurechtsvertrag soll der Standort für die weitere Planung gesichert und ein wettbewerbliches Projekt für das neue Sekundarschulhaus ermittelt werden. Das Ausmaß der Bau­Kosten soll durch den Kreditbetrag erst im Wettbewerb ermittelt und anschließend von den Stimmberechtigten erneut bestätigt werden.

Masterplan regelt Entwicklung der Schulräume

Parallel läuft an dem Masterplan Worbiger/Heuel, der die gesamte langfristige Entwicklung von Schul- und Sportraumen in Rümlang bestimmt. Im Masterplan werden die Standorte, Anwendergruppen und die Interaktion zwischen Schulen Abstimmungs­prognosen und mögliche Abhängigkeiten festgehalten. Damit die Bevölkerung über die Veränderungen informiert ist, werden die Gemeinde Rümlang und die Sekundarschulgemeinde eng zusammenarbeiten. Auf den beiden Webseiten des Gemeindeverzeichnisses und der Sekundarschule werden ausführliche Leitfäden, Informations­materialien und Visualisierungen bereitgestellt.

Dort wird erklärt, warum für die Sekundarschule ein eigener Standort im Worbiger wichtig ist, was das Baurecht konkret bedeutet und wie die Institution sich weiterentwickelt. Durch dieses Vorgehen soll die Nachverfolgung von Zuständigkeiten, Wartungen, Gebühren und anderen Aufwendungen nachvollziehbar bleiben und die Unter­nehmens­aktion transparent gestaltet werden. Bei der Entflechtung von Primar‑ und Sekundarschule kann sich die Kooperation in mehreren Bereichen verbessern.

Für die Sekundarschule steht nun ein selbst geplanter, moderner Gebäude­komplex mit passgenauen Räumen für die unterschiedlichen Lern­ und Betreuungsbedürfnisse zur Verfügung. Die Primarschule hingegen kann nicht länger als Mietgelegenheit für die Sekundarschule verwendet werden. Unabhängige Schulanlagen ermöglichen beide Schul­institute mehr Flexibilität, individuelle Lehr‑ und Prüfungs­termine und besser auf die Bedürfnisse der Schulkontinente eingehen.