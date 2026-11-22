Die Kantonspolizei Solothurn und internationale Partner haben zwei Männer im Alter von 36 und 48 Jahren festgenommen. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in Flüh.

Die Kantonspolizei Solothurn hat am Samstagabend zwei mutmassliche Täter festgenommen, die nach einem gescheiterten Einbruchversuch in Flüh geflüchtet waren. Gegen 18 Uhr 30 beobachtete eine Streife der Kantonspolizei Solothurn die beiden Männer, wie sie von einem Einfamilienhaus in Richtung eines nahegelegenen Waldstücks rennten. Die sofortige Reaktion der Beamten führte zur Auslösung einer intensiven Fahndungsaktion, die nicht nur im Kanton Solothurn, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus reichte.

Internationale Kooperation bei der Fahndung

Dank einer koordinierten Suche, die kantonale und nationale Grenzen überschritt, konnten die Beamten die Tatverdächtigen stellen. Neben der Kantonspolizei Solothurn waren an der gross angelegten Aktion weitere Behörden beteiligt. Dazu gehörten die Polizei Basel-Landschaft, das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit sowie die französische Gendarmerie. Diese enge Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung internationaler Polizeikooperationen bei der Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität.

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Identität und Festnahme der Verdächtigen

Bei den festgenommenen Männern handelt es sich um rumänische Staatsangehörige im Alter von 36 und 48 Jahren. Beide wurden vorläufig festgenommen, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer offiziellen Mitteilung bestätigte. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern weiterhin an. Die genauen Umstände des Einbruchversuchs werden noch geklärt, doch die schnelle Identifizierung und Festnahme der Täter hat bereits für Aufsehen in der Region gesorgt. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer in direktem Zusammenhang mit dem verdächtigen Verhalten in Flüh stehen.

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Aufruf zur Mitwirkung der Bevölkerung

Die Kantonspolizei Solothurn ruft die Bevölkerung in der Region ausdrücklich auf, wachsam zu bleiben und verdächtige Beobachtungen sofort zu melden. Bürger können Hinweise direkt über die Notrufnummer 117 an die Behörden übermitteln. Die Polizei weist darauf hin, dass Hinweise aus der Bevölkerung in der Vergangenheit bereits mehrfach zur Festnahme tatverdächtiger Personen geführt haben. Diese Praxis zeigt, wie wichtig die Mitarbeit der Öffentlichkeit für die Aufklärung von Straftaten ist.

Reaktion der Behörden und Prävention

Die schnelle Reaktion der Kantonspolizei Solothurn und der beteiligten Behörden demonstriert die Effizienz der modernen Polizeiarbeit. Die Zusammenarbeit mit der Polizei Basel-Landschaft, dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit sowie der französischen Gendarmerie hat dazu beigetragen, dass die Täter rasch gestellt werden konnten. Dies ist ein wichtiges Signal für die Sicherheit in der Region. Die Behörden hoffen, dass die Bevölkerung weiterhin bereit ist, aktiv zur Verbrechensbekämpfung beizutragen. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um weitere Details zum Tathergang aufzuklären.