Der rumänische Fußball trauert um Mircea Lucescu. Der ehemalige Nationaltrainer verstarb kurz nach seinem Rücktritt im Alter von 80 Jahren. Er litt unter schweren Herzrhythmusstörungen und erlitt kurz vor seiner geplanten Entlassung aus der Klinik einen Herzinfarkt.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Wenige Tage nach seinem Rücktritt ist Mircea Lucescu , der ehemalige rumänische Nationaltrainer , verstorben. Dies wurde vom Universitätsklinikum in Bukarest bekannt gegeben, wo der 80-jährige behandelt wurde. Der Präsident des rumänischen Fußball verbands, Razvan Burleanu, bezeichnete den Tag in einer Erklärung als einen schwarzen Tag für Rumänien und den Welt fußball .

Lucescu sei nicht nur ein Trainer, sondern ein Lehrer für ganze Generationen von Spielern gewesen, so Burleanu. Sein Gesundheitszustand hatte sich in der letzten Zeit rasch verschlechtert, nachdem er bei einem Training zusammengebrochen war. Rumänische Medien berichteten unter Berufung auf eine Mitteilung des Krankenhauses, dass Lucescu vor seiner geplanten Entlassung aus der Klinik am Karfreitag einen Herzinfarkt erlitten hatte. \Lucescu wurde seit dem 29. März stationär im Universitätsklinikum behandelt. Dort wurden schwere Herzrhythmusstörungen festgestellt. Der rumänische Fußballverband hatte bereits am Donnerstag der Vorwoche bekannt gegeben, dass Lucescu sein Amt als Nationaltrainer niederlegen würde. Der Vertrag des Trainers war ohnehin am 31. März ausgelaufen. In den Playoffs zur Weltmeisterschaft war Rumänien zuvor durch ein 0:1 gegen die Türkei ausgeschieden. Lucescu blickte auf eine erfolgreiche Trainerkarriere zurück, die ihn zu renommierten Vereinen wie Inter Mailand führte. \Mit seinem Rücktritt beendete Lucescu seine zweite Amtszeit als rumänischer Nationaltrainer. Er hatte die Nationalmannschaft bereits von 1981 bis 1986 trainiert und sie 1984 zur Europameisterschaft geführt. Nach seiner ersten Amtszeit folgten Stationen als Trainer bei Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Schachtar Donezk, Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg und Dynamo Kiew. Im Sommer 2024 kehrte er zur Nationalmannschaft zurück. Unter seiner Leitung gelangen elf Siege und ein Unentschieden bei sechs Niederlagen, was seine Kompetenz und sein Engagement für den rumänischen Fußball unterstreicht. Die Nachricht von seinem Tod hat in Rumänien und der Fußballwelt tiefe Trauer ausgelöst, und sein Vermächtnis als Trainer und Förderer junger Talente wird zweifellos weiterleben. Die genauen Umstände seines Ablebens werden derzeit untersucht, aber die rasche Verschlechterung seines Gesundheitszustands deutet auf die Tragweite der Erkrankung hin, die ihn letztendlich das Leben kostete. Die Fußballwelt verliert mit Mircea Lucescu eine wahre Legende, deren Einfluss auf den Sport unermesslich ist





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