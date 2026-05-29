Die Schweizer Nati steht nach dem Krimi gegen Schweden vor der Erholung. Das Turnier in Fribourg ist bereits vorbei, das Halbfinale gegen Norwegen wartet am Samstag.

Am Freitag ruht der Puck an der Eishockey-WM in der Schweiz . Für die Schweiz er Nati steht nach dem Krimi gegen Schweden die Erholung im Vordergrund.

Davor ist der Freitag spielfrei - und in Fribourg ist das Turnier bereits vorbei. Nach den Viertelfinal-Entscheidungen am Donnerstag herrscht am Freitag an der Eishockey-WM für einmal Ruhe: Gespielt wird heute nicht, erst am Samstag geht es los. Mit dem Viertelfinal zwischen Norwegen und Lettland ging das Turnier am Donnerstagabend für Fribourg zu Ende.

"Ob in den Strassen der Kantonshauptstadt oder in der BCF Arena: Überall waren strahlende Gesichter zu sehen", heisst es in einer Mitteilung des Vereins Freiburg 2026. Insgesamt seien rund 170'000 Fans zu den Vorrundenspielen und den beiden Viertelfinals in die BCF Arena gepilgert. Mit dem Sicherheits- und Mobilitätskonzept zeigt man sich zufrieden, schwerwiegende Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Am Samstag wartet das Halbfinale gegen Norwegen, noch zwei Siege fehlen dem Team von Jan Cadieux zu WM-Gold.

Wie bereits während des ganzen Turniers singen die Fans die "W.Nuss vo Bümpliz" von Patent Ochsner. Nach dem Ruhetag von heute wartet am Samstag der Halbfinale gegen Norwegen. Noch zwei Siege fehlen dem Team von Jan Cadieux zu WM-Gold. Wie bereits während des ganzen Turniers singen die Fans die "W.Nuss vo Bümpliz" von Patent Ochsner.

Nach dem Ruhetag von heute wartet am Samstag der Halbfinale gegen Norwegen. Noch zwei Siege fehlen dem Team von Jan Cadieux zu WM-Gold. Wie bereits während des ganzen Turniers singen die Fans die "W.Nuss vo Bümpliz" von Patent Ochsner





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