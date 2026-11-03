Rüedu-Konkurs: Warum die Container in Bern immer noch stehen

Der pleitegegangene Hofladen Rüedu hat seine Container in Bern nicht abgeholt. Das Konkursamt Bern Mittelland muss nun klären, wem die Einheiten gehören, bevor sie entfernt werden können.

Die Selbstbedienung s-Ladenkette Rüedu hat ihren Betrieb seit Juli eingestellt, doch die charakteristischen Container an den Standorten im Raum Bern sind bis heute vor Ort verblieben. Das Unternehmen befand sich seit März 2025 in einer Sanierungsphase, scheiterte jedoch an der fehlenden Finanzierung durch Investoren. Seitdem ist das Konkursverfahren beim Konkursamt Bern Mittelland anhängig, was die rechtliche Lage für die physischen Einheiten komplex gestaltet.

Rechtliche Hürden bei der Eigentumsklärung

Das Konkursamt Bern Mittelland ist derzeit dafür zuständig, den genauen Eigentumsstatus der zurückgelassenen Container zu klären, da eine sofortige Entsorgung oder Verwertung nicht zulässig ist. Géza Hirt, Betreibungs- und Konkursfachmann bei der Behörde, erklärt, dass im Rahmen des Insolvenzverfahrens zunächst ein Inventar aufgenommen und Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden. Ein entscheidendes Hindernis für die Räumung besteht darin, dass Dritte Eigentumsansprüche an den Containern geltend gemacht haben. Diese rechtliche Unklarheit verhindert, dass die Behörde die Gegenstände einfach als Teil der Konkursmasse behandeln kann.

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Mutmaßlich handelt es sich bei den Einheiten nicht um Eigentum der Hofladen-Kette Rüedu selbst, sondern um geleastes Mobiliar. Medienberichten zufolge zahlte das Unternehmen Miete für die Container. Folglich gehören die Einheiten voraussichtlich auch nicht zur Insolvenzmasse, die an Gläubiger verteilt oder versteigert werden könnte. Die Behörde muss nun den wahren Besitzer identifizieren, was einen zeitintensiven Verwaltungsprozess darstellt, bevor die physische Entfernung der Objekte angeordnet werden kann.

Das Ende eines Stadtberner Handelskonzepts

Die Pleite markiert das Ende eines spezifischen Geschäftsmodells, das auf kurzen Wegen und direkter Vermarktung durch Bauern basierte. Mitgründer Tom Winter drückte seine Enttäuschung über den fehlgeschlagenen Rettungsversuch aus. Er betonte, dass man tief traurig sei, das Format nicht erfolgreich weiterführen zu können. Die Sanierungspläne von März 2025 scheiterten letztlich daran, dass keine ausreichenden zusätzlichen Investorenmittel bereitgestellt wurden, um das Unternehmen stabil zu halten.

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Rüedu betrieb in der Stadt Bern und der Agglomeration rund 20 Standorte, die durchgehend zugänglich waren. Diese bestanden aus einer Mischung von festen Ladenlokalen und den charakteristischen Containern. Das Konzept zielte darauf ab, produzierenden Bauern die direkte Angebotserstellung von Produkten zu ermöglichen, ohne lange Lieferketten. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass einige dieser Standorte als feste Hofläden wahrgenommen wurden, obwohl sie rechtlich und strukturell eher dem klassischen Einzelhandel ähnelten, jedoch von der Notwendkeit freigestellt waren, eigene Ladenlokale zu mieten.

Auswirkungen auf die Berner Innenstadt

Die noch immer stehenden Container prägen bis heute das Bild an den ehemaligen Standorten in der Region. Das Logo der Kette und Aushänge, die auf das sofortige Ende des Betriebs hinweisen, sind noch immer sichtbar. Für die Anwohner und Passanten stellt sich die Frage nach dem Verbleib der Objekte, die seit Monaten an ihrem Platz stehen. Das Fehlen einer klaren Besitzerzuordnung verzögert jede logistische Maßnahme zur Beseitigung der Einheiten erheblich.

Die Situation bleibt für die betroffene Öffentlichkeit unübersichtlich, solange das Konkursamt die Eigentumsfragen nicht final geklärt hat. Es ist davon auszugehen, dass die Räumung erst dann erfolgen wird, wenn der rechtmäßige Eigentümer der Container ermittelt und die rechtlichen Hürden aus dem Weg geräumt sind. Bis dahin verbleiben die markanten Elemente des Rüedu-Formats als stille Zeugen des gescheiterten Unternehmenskonzepts im Stadtgebiet von Bern.