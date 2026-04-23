Rücktritt des Stadionsprechers nach rassistischen Äusserungen – Eishockey im Aufruhr

Der Stadionsprecher der SCRJ Lakers tritt nach der Veröffentlichung rassistischer Facebook-Posts aus dem Jahr 2010 zurück. Parallel dazu erschüttert der Fall des ehemaligen Nationaltrainers Patrick Fischer das Schweizer Eishockey.

Der langjährige Stadionsprecher des Eishockey clubs SCRJ Lakers ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Dieser Schritt folgt auf die öffentliche Bekanntmachung älterer, problematischer Äusserungen, die ihn unter erheblichen Druck gesetzt haben.

Er hat sich für diese Äusserungen entschuldigt und sieht seinen Rücktritt als notwendige Massnahme, um weiteren Schaden vom Verein abzuwenden, der ihm sehr am Herzen liegt. Auslöser für die Rücktrittswelle war ein Artikel des ehemaligen Nationalrats Christoph Mörgeli im Wochenmagazin Weltwoche. Dieser Artikel enthüllte beleidigende Facebook-Posts von Schmitz, die aus der Zeit um das Jahr 2010 stammen. Konkret soll Schmitz einen Schiedsrichter in äußerst abwertender Weise diffamiert haben, indem er ihn als einen «gelben arabischen Hurensohn» bezeichnete.

Weiterhin soll er gepostet haben, dass dieser Schiedsrichter zukünftig Kamelrennen pfeifen solle und verwendete dabei eine vulgäre Bezeichnung. Obwohl diese Facebook-Einträge inzwischen gelöscht wurden, liegen sie der Weltwoche weiterhin vor. Schmitz hat sich öffentlich für diese Äusserungen entschuldigt und betonte, dass sein Rücktritt dazu diene, den Verein vor negativen Konsequenzen zu schützen. Die Angelegenheit wirft ein schlechtes Licht auf den Verein und er möchte sicherstellen, dass dieser nicht durch seine persönlichen Fehler beeinträchtigt wird.

Er sieht seine Verantwortung darin, den Verein zu schützen, da dieser für ihn eine «Herzensangelegenheit» ist. Die Ereignisse rund um Schmitz reihen sich in eine Reihe von Turbulenzen im Schweizer Eishockey ein. Vor einer Woche hatte Schmitz in seiner Funktion als Redakteur beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) öffentlich gemacht, dass der damalige Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer im Jahr 2022 ein gefälschtes Impfzertifikat verwendet hatte, um an den Olympischen Winterspielen in Peking teilnehmen zu können.

Diese Enthüllung löste eine Welle der Empörung aus und führte zu einer Untersuchung durch den Internationalen Eishockeyverband (IIHF). Infolgedessen trennte sich der Schweizer Eishockeyverband mit sofortiger Wirkung von Fischer. Fischer hatte ohnehin geplant, sein Amt nach zehn Jahren als Nationaltrainer und nach der Heim-Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg im Mai niederzulegen. Nun hat sein designierter Nachfolger, Jan Cadieux, die Nationalmannschaft bereits früher als erwartet übernommen.

Der Fall Fischer zeigt, wie wichtig die Einhaltung von Regeln und Vorschriften ist, insbesondere im Spitzensport. Die Verwendung eines gefälschten Impfzertifikats stellt einen schwerwiegenden Verstoß dar und kann nicht toleriert werden. Die schnelle Reaktion des Verbandes und die anschließende Untersuchung unterstreichen die Bedeutung von Integrität und Transparenz im Sport. Die Entlassung Fischers hat auch bei den Spielern der Nationalmannschaft für Aufsehen gesorgt.

Sie haben sich in Biel auf die bevorstehende Weltmeisterschaft vorbereitet und gaben erstmals vor den Medien Auskunft über ihre Gedanken und Gefühle in Bezug auf den Skandal. Die Spieler betonten, dass es eine schwierige Woche für das Schweizer Eishockey war, aber sie versuchen, sich auf das Sportliche zu konzentrieren und die Weltmeisterschaft erfolgreich zu gestalten. Die Stimmung im Team ist angespannt, aber die Spieler sind entschlossen, zusammenzuhalten und das Beste aus der Situation zu machen.

Die SRG-Ombudsstelle hat bereits mehr als ein Dutzend Beanstandungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Fall Fischer erhalten, was die öffentliche Brisanz der Angelegenheit unterstreicht. Die Diskussionen über die Vorfälle und die damit verbundenen Konsequenzen werden voraussichtlich noch anhalten





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