Rücktritt des Präsidenten beim Schweizer Presserat – Engelhardt und Guggenbühl übernehmen interimistisch

Daniel Hitzig tritt als Präsident der Stiftung Schweizer Presserat zurück. Franziska Engelhardt und Pia Guggenbühl übernehmen das Präsidium interimistisch. Der Presserat selbst ist von dem Wechsel nicht betroffen und setzt seine Arbeit als Beschwerdeinstanz fort. Zudem wurden kürzlich mehrere Beschwerden bearbeitet und entschieden.

Der Stiftungsrat der Stiftung Schweizer Presserat hat die Rücktrittserklärung von Daniel Hitzig von seiner Position als Präsident der Stiftung zur Kenntnis genommen. Diese Entscheidung markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der Führung der Organisation, die eine zentrale Rolle bei der Wahrung von Medien ethik und journalistischer Qualität in der Schweiz spielt.

Als interimistische Lösung übernehmen Franziska Engelhardt und Pia Guggenbühl gemeinsam das Präsidium, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Kontinuität der Stiftungsarbeit sicherzustellen. Der Stiftungsrat bedankt sich ausdrücklich bei Daniel Hitzig für sein engagiertes Wirken während seiner Amtszeit. Er war erst Anfang Juli 2025 zum Präsidenten gewählt worden und trat die Nachfolge von Martina Fehr an, die die Stiftung zuvor seit 2021 geleitet hatte.

Die Entscheidung von Hitzig, zurückzutreten, basiert auf unterschiedlichen strategischen Auffassungen innerhalb der Stiftung, die eine gemeinsame Zukunftsperspektive erschwerten. Der Stiftungsrat respektiert diese Entscheidung und wünscht Herrn Hitzig für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute. Es ist wichtig zu betonen, dass der Wechsel im Stiftungspräsidium keine Auswirkungen auf die operative Arbeit des Schweizer Presserats hat. Dieser wird weiterhin von Susan Boos präsidiert und fungiert als unabhängige Beschwerdeinstanz für die Öffentlichkeit und Medienschaffende in allen Fragen der Medienethik.

Der Presserat ist somit weiterhin der Ansprechpartner für Beschwerden über journalistische Inhalte und Praktiken. Die Stiftung Schweizer Presserat hingegen ist für die finanzielle, inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Presserats verantwortlich. Durch die Sicherstellung dieser Grundlagen ermöglicht die Stiftung die unabhängige und effektive Arbeit des Presserats. Der bestehende Stiftungsrat, nun unter der gemeinsamen Führung von Franziska Engelhardt und Pia Guggenbühl, wird weiterhin die Kontinuität der Stiftung gewährleisten und die notwendigen Ressourcen bereitstellen, um die wichtige Aufgabe des Presserats zu unterstützen.

Die Stabilität der Stiftung ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit des gesamten Systems der Medienregulierung in der Schweiz. Neben dem Wechsel im Präsidium hat der Schweizer Presserat kürzlich auch mehrere Beschwerden bearbeitet und entschieden. So wurde eine Beschwerde des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) gegen die Neue Zürcher Zeitung gutgeheissen. Im Mittelpunkt dieser Entscheidung stand die Frage der Wahrheitssuche und der Berichtigungspflicht.

Ebenfalls wurde eine Beschwerde eines Lesers gegen La Liberté abgewiesen, da der Leser beanstandete, dass sein eingereichter Leserbrief ohne Möglichkeit zur Stellungnahme verändert veröffentlicht worden sei. Der Presserat kam zu dem Schluss, dass die vorgenommenen Änderungen nicht gegen journalistische Standards verstossen. Eine weitere Beschwerde des Hilfswerks der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (HEKS) gegen einen Artikel der bz Basel wurde gutgeheissen. Die bz Basel hatte dem HEKS basierend auf einem Artikel der NZZ am Sonntag Vorwürfe gemacht, die sich als unbegründet herausstellten.

Diese Fälle verdeutlichen die Bandbreite der Aufgaben, die der Schweizer Presserat wahrnimmt, und die Bedeutung seiner unabhängigen Entscheidungen für die Qualität des Medienjournalismus in der Schweiz. Die Entscheidungen des Presserats tragen dazu bei, die journalistische Sorgfaltspflicht zu stärken und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien zu erhalten





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