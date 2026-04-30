Rücksichtsloses Straßenrennen auf der A12: Drei Fahrzeuge beschlagnahmt

Die Kantonspolizei Freiburg hat drei Personen wegen eines gefährlichen Straßenrennens auf der Autobahn A12 angehalten. Die Fahrzeuge wurden beschlagnahmt und eine Strafuntersuchung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Die Kantonspolizei Freiburg hat am Mittwoch, den 29. April 2026, drei Personen wegen rücksichtslosen Straßenrennen s auf der Autobahn A12 zwischen Bulle und Flamatt angehalten und deren Fahrzeuge beschlagnahmt.

Gegen 14:50 Uhr ging bei der Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) der Kantonspolizei die Meldung ein, dass sich drei Fahrzeuge in gefährlicher Weise ein Rennen lieferten. Die Fahrer manövrierten in einem Slalom zwischen dem fließenden Verkehr, wodurch zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet wurden. Die Kantonspolizei konnte zwei der beteiligten Fahrzeuge auf einem Rastplatz in Schmitten stoppen. Die Fahrer, ein 21-jähriger Mann aus dem Kanton Wallis und ein 22-jähriger Mann aus dem Kanton Waadt, wurden vorläufig festgenommen.

Das dritte Fahrzeug wurde an der Autobahnausfahrt Flamatt abgefangen. Auch der 21-jährige Fahrer dieses Fahrzeugs ist im Kanton Waadt wohnhaft. Bei den ersten Überprüfungen durch die Polizei ergaben sich bei zwei der Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Es besteht der Verdacht, dass diese unter dem Einfluss von Drogen am Steuer waren.

Darüber hinaus wurden bei allen drei Fahrzeugen diverse Verstöße gegen die Verordnung über die technischen Anforderungen an Straßenfahrzeuge (VTS) festgestellt. Die drei Fahrer sowie ein 19-jähriger Beifahrer wurden zur weiteren Abklärung und Vernehmung auf den Polizeiposten gebracht. Der zuständige Magistrat hat daraufhin die Beschlagnahmung aller drei Fahrzeuge angeordnet. Gegen die Fahrer wird eine Strafuntersuchung eingeleitet und sie werden bei der zuständigen Behörde angezeigt.

Die Kantonspolizei betont die Ernsthaftigkeit der Situation und die Gefährdung, die von solchen rücksichtslosen Aktionen ausgeht. Straßenrennen stellen eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar und werden von den Behörden konsequent verfolgt. Die Beschlagnahmung der Fahrzeuge ist ein deutliches Signal, dass solches Verhalten nicht toleriert wird. Die Polizei appelliert an die Verantwortung aller Verkehrsteilnehmer, sich an die Verkehrsregeln zu halten und rücksichtsvoll zu fahren.

Die Kantonspolizei Freiburg ruft nun Zeugen des Vorfalls auf, sich zu melden. Personen, die das Rennen beobachtet haben oder durch das Verhalten der Fahrer beeinträchtigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 026 347 01 17 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Jede Information kann dazu beitragen, den Sachverhalt vollständig aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Ermittlungen konzentrieren sich darauf, den genauen Ablauf des Rennens zu rekonstruieren, die Schuld der Beteiligten festzustellen und die Höhe der Strafen zu bestimmen. Die Kantonspolizei Freiburg geht davon aus, dass weitere Zeugen möglicherweise relevante Informationen besitzen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität, und die Polizei wird weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr zu verhindern und zu ahnden.

Die Beschlagnahmung der Fahrzeuge ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und andere Verkehrsteilnehmer vor ähnlichen Gefahren zu schützen. Die Polizei hofft, dass diese Maßnahme eine abschreckende Wirkung hat und dazu beiträgt, dass sich alle Verkehrsteilnehmer verantwortungsbewusst verhalten





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