Rückruf bei Aldi Suisse: Listerien in Hähnchenbrust-Filetstücken

Aldi Suisse ruft drei Sorten Mini-Hähnchenbrust-Filetstücke wegen Listerien zurück. Das BLV warnt vor Gesundheitsrisiken. Betroffene Produkte sofort entsorgen.

Der Schweiz er Detailhändler Aldi Suisse hat einen umfassenden Rückruf für Mini- Hähnchenbrust -Filetstücke veranlasst. Bei drei spezifischen Sorten dieser Produkte hat die Bundesbehörde das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen ( BLV) Listerien nachgewiesen. Eine direkte Gesundheitsgefahr für die Verbraucher kann nach den aktuellen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden, woraufhin der Handel umgehend reagiert hat.

Umgehende Entfernung aus den Regalen

Aldi Suisse hat die betroffenen Warenpakete nach eigenen Angaben sofort aus allen Filialen im gesamten Schweizer Markt entfernt. Der Händler hat parallel dazu einen offiziellen Produktrückruf gestartet, um sicherzustellen, dass keine weiteren Einheiten der kontaminierten Chargen verkauft werden. Konsumenten werden aufgefordert, die Ware nicht zu verzehren, selbst wenn sie noch im Kühlregal zu Hause liegt. Das BLV unterstützt diese Maßnahme durch eine klare Empfehlung an alle Endverbraucher, die genannten Produkte konsequent zu meiden.

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Schwere Gesundheitsrisiken für Risikogruppen

Die Anwesenheit von Listerien in Lebensmitteln stellt besonders für vulnerable Personengruppen eine ernsthafte Gefahr dar. Bei Neugeborenen, Kleinkindern, älteren Menschen sowie Personen mit einem geschwächten Immunsystem können die Infektionen zu schweren Krankheitsverläufen führen, die in einigen Fällen sogar tödlich enden. Die Symptome reichen dabei von leichten gastrointestinalen Beschwerden bis hin zu komplexen systemischen Infektionen, die eine intensive medizinische Versorgung erfordern. Für gesunde Erwachsene kann die Infektion zwar oft asymptomatisch bleiben oder mild verlaufen, das Risiko für Komplikationen bleibt jedoch bestehen.

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Gefahr für Schwangere und Neugeborene

Besondere Aufmerksamkeit gilt schwangeren Frauen, da eine Listerien-Infektion während der Schwangerschaft gravierende Folgen haben kann. Eine Ansteckung kann bei der werdenden Mutter zu einer Fehlgeburt führen. Sollte das Kind trotz der Infektion zur Welt kommen, besteht die Gefahr, dass es schwerwiegende Komplikationen wie eine Sepsis oder eine bakterielle Hirnhautentzündung (Meningitis) mit sich bringt. Diese Erkrankungen des Zentralnervensystems und des Blutkreislaufs sind medizinische Notfälle, die langfristige Gesundheitsschäden verursachen können. Die Empfindlichkeit des fötalen Immunsystems macht Ungeborene und frisch Geborene besonders anfällig für die Toxine und Bakterien der Listerien.

Vorgehensweise für Betroffene und Ärzte

Das BLV hat klare Handlungsanweisungen für Personen veröffentlicht, die die betroffenen Produkte bereits erworben oder verzehrt haben. Wer unsicher ist, ob er die Ware konsumiert hat, oder erste gesundheitliche Beschwerden nach dem Essen der Mini-Hähnchenbrust-Filetstücke bemerkt, sollte unverzüglich eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um das Risiko von Langzeitkomplikationen zu minimieren. Ärzte sollten bei entsprechenden Symptomen an Listeriose denken und die entsprechenden diagnostischen Tests veranlassen. Es ist wichtig, die genauen Produktbezeichnungen und die Haltbarkeitsdaten den behandelnden Fachleuten mitzuteilen, um die Diagnose zu erleichtern. Die öffentliche Kommunikation durch Aldi Suisse und das BLV zielt darauf ab, Panik zu vermeiden, aber gleichzeitig höchste Vorsicht walten zu lassen.