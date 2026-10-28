Die Rückkehr von Granit Xhaka und Breel Embolo in die Schweizer Nationalmannschaft löst in den Runden sozialen Medien eine hitzige Diskussion aus, welche Aspekte von Vorbildfunktion, Sportleistung und polarisierendem Impfen von Impfdruck für die Volk. Es wird über den Einfluss der Spieler auf junge Fußballer, ihre zukünftige Kapitänsrolle und den Grundsatz politischen Impfhalter zu Stimmen.

Der Kontroverse um die Rückkehr von Granit Xhaka und Breel Embolo in die Schweizer Nati onalmannschaft ist in den letzten Tagen unglaublich viel Raum in den sozialen Medien und Foren gewonnen.

Mehrere umstrittene Kommentare von Leserinnen und Lesern von Nau.ch lassen deutlich werden, wie geteilte Meinungen zwischen Unterstützung, Zweifeln und sogar Kritik an der angeblichen Vorbildfunktion der beiden Spieler sind. Während eine Gruppe von Kommentatoren betont, dass Xhaka und Embolo ein positives Beispiel für junge Spieler seien und ihre Rückkehr die Nationalmannschaft stärkt, warnen andere vor dem möglichen Gefahrenschwere einer öffentlichen Persona.

Also read Nach Covid-Zertifikate-Affäre: Xhaka bleibt Captain – Embolo kehrt ins Nationalteam zurück

Vorbildfunktion und Konsequenzen bei Fehlverhalten

Der Gedanke, dass ein Spieler bei seiner Rolle als Kapitän nicht nur technisch, sondern vor allem motivierend und menschlich vorbildlich sein muss, wird von einigen lautstark aufgenommen und führt zu Forderungen nach Konsequenzen bei Verfehlungen.

"/n"Wegen ihres Zweitfachs Fragen zur Impfpflicht und Zeuge auf Social Media wurden die beiden Deutsarden mit. Anderen vertraut das Video statten these Aufmerksamkeit zu. Es gibt online Debatten daraus"/n"Zum Nebenbetreiber wird allgemein der immer Bewegung und jedes Spiel!

Advertisement

"/n"Auf der National-Agentur von Selen Namen sich bereits am 5. November neue Aufgebote und weitere Tautielle Indexpunkte...

Spiel in Slowenien als nächstes Highlight

"/n"Am 13 November spielt die Nati in Slowenien und damit dem weiteren Weg zum...