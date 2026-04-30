Rückkehr des Bachelors: RTL setzt auf ein bekanntes Gesicht – Wünscht sich die Schweiz auch ein Comeback?

RTL holt einen ehemaligen Bachelor zurück, was die Frage aufwirft, ob auch Schweizer Zuschauer sich ein Comeback ihrer Rosenkavaliere wünschen. Der Artikel beleuchtet die Geschichte von Paul Janke, die Erfahrungen anderer ehemaliger Bachelors und die aktuelle Situation der Dating-Show-Landschaft in der Schweiz.

Ein neues Jahr beginnt, und mit ihm eine neue Wendung in der Welt der Dating-Show s. Während die Suche nach der großen Liebe traditionell mit neuen Gesichtern in Verbindung gebracht wird, greift der Sender RTL nun zu einem ungewöhnlichen Schritt: Die Rückkehr eines ehemaligen Bachelor s.

Diese Entscheidung wirft natürlich die Frage auf, ob auch das Schweizer Publikum sich ein Comeback seiner früheren Rosenkavaliere wünscht. Paul Janke, der bereits im Jahr 2012 die Herzen der Zuschauer auf RTL erobern sollte, erlebte nach der Show eine enttäuschende Liebesgeschichte. Seine Beziehung zur ausgewählten Anja Polzer fand ein schnelles Ende, und auch in den darauffolgenden Jahren blieb der ersehnte Glücksmoment aus. Trotz Auftritten in anderen Reality-Formaten wie "Promi First Dates" blieb der Erfolg in der Liebe verwehrt.

Janke selbst äußert sich dazu in der Bild-Zeitung und gesteht, dass es heutzutage nicht einfach sei, eine Partnerin zu finden. Dating-Apps sind für ihn jedoch keine Option. Dank seiner treuen Fangemeinde, die sich vehement für ein Comeback einsetzte, hat RTL nun entschieden, ihm eine zweite Chance zu geben. Janke versichert, dass er sich im Vergleich zu seiner ersten Bachelor-Zeit verändert habe und nun besser wisse, was er im Leben möchte.

Dennoch wiederholt er die gängigen Floskeln über die Suche nach der Liebe und die mögliche Rolle des öffentlichen Interesses. Er betont zudem, dass er in seinen bisherigen Beziehungen stets treu gewesen sei und wünsche sich nun eine Frau mit guten Manieren und Respekt. Ob die Bewerberinnen seinem Alter entsprechen oder weiterhin jünger sind, bleibt abzuwarten. Die große Frage ist, ob es diesmal tatsächlich zur ewigen Liebe führen wird.

Die Rückkehr von Janke ist nicht einzigartig. Auch in der Schweiz gab es bereits ein ähnliches Beispiel mit Kenny Leemann, der 2019 als Kandidat bei der Bachelorette die letzte Rose erhielt und 2022 selbst zum Bachelor wurde. Viele ehemalige Rosenverteiler haben sich inzwischen an einem anderen Punkt in ihrem Leben wiedergefunden oder sich ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Lorenzo Leutenegger, der erste Schweizer Bachelor, ist heute verheiratet und Vater von zwei Kindern, genau wie Vujo Gavric.

Janosch Nietlispach hatte mit seiner Gewinnerin Kristina die längste Beziehung nach seiner Staffel, ist aber kürzlich von seiner Frau geschieden worden. Der Schweizer Sender CH Media betont, dass die Voraussetzung für die Teilnahme als Bachelor oder Bachelorette weiterhin das Single-Sein ist und sowohl neue als auch bekannte Gesichter in Betracht gezogen werden. Eine Rückkehr ehemaliger Kandidaten wird nicht ausgeschlossen, solange die Person weiterhin auf der Suche nach der Liebe ist.

Aktuell steht jedoch die neue Staffel der Bachelorette mit Ariel im Fokus. Parallel dazu sorgen andere Dating-Formate für Gesprächsstoff. So wird in der Netflix-Show "Age of Attraction" die Frage nach der Bedeutung des Alters in der Liebe diskutiert, während die letzte Folge des Bachelors für peinliche Momente und grammatikalische Fehltritte sorgte. Die Welt der Reality-Shows bleibt also weiterhin voller Drama und Überraschungen





LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bachelor Dating-Show RTL Schweiz Liebe Reality-TV Paul Janke Kenny Leemann CH Media

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schiene und Asphalt: Wie Verkehrsprojekte die Immobilienpreise in der Schweiz bewegenDie Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr beeinflusst den Immobilienmarkt vor Ort wesentlich.

Read more »

Veronica Fusaro auf der ESC-Pre-Party in London: Promotion-Marathon für die SchweizDie Schweizer ESC-Hoffnung Veronica Fusaro nutzte die Pre-Party in London für intensive Promotion-Arbeit. SRF begleitete sie bei ihrem anstrengenden Tag voller Interviews, Collabs und Performances.

Read more »

Crans-Montana: Italienischer Botschafter kritisiert SchweizItaliens Botschafter Gian Lorenzo Cornado fordert von der Schweiz mehr Menschlichkeit und weniger Bürokratie im Fall Crans-Montana. Die moralische Verantwortung wiege schwer.

Read more »

Bodensee: Ticketstreit zwischen Schweiz und Deutschland beigelegtAb nächstem Jahr fährt die SBS wieder nach Konstanz

Read more »

Schweiz und Serbien vertiefen ZusammenarbeitDie Schweiz und Serbien vertiefen die Zusammenarbeit. Dafür unterschrieb Bundespräsident Guy Parmelin am Dienstag in Belgrad zusammen mit seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vucic ein Innovationsprogramm und ein neues Kooperationsprogramm für die Jahre bis 2029.

Read more »

Bitpanda braucht einen neuen Schweiz-ChefMartin Beranek, Commercial Director Österreich und Schweiz, verlässt Bitpanda – «auf eigenen Wunsch», wie es heisst. Er geht zurück ins Agenturbusiness.

Read more »