Trotz des hohen Anteils von 58,5 Prozent am inländischen Strommix wird für das laufende Jahr ein Rückgang der Wasserkraftproduktion erwartet, hauptsächlich aufgrund geringerer Wasserzuflüsse und anhaltender Reparaturarbeiten nach dem Unwetter 2024.

Im vergangenen Jahr stammten rund 58,5 Prozent des inländischen Strom s aus Wasserkraft , wie das Bundesamt für Energie mitteilte. Die mittlere zu erwartende Energie produktion für das laufende Jahr wird auf 37'162 Gigawattstunden pro Jahr (GWh/a) geschätzt, ein leichter Rückgang gegenüber den 37'350 GWh/a des Vorjahres.

Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf geringere Wasserzuflüsse und Aktualisierungen der Daten zurückgeführt. Darüber hinaus sind zwei Wasserkraftwerke im Kanton Wallis aufgrund der Schäden durch das schwere Unwetter im Jahr 2024 weiterhin außer Betrieb. Insbesondere der Ausfall des Kraftwerks Susten-Chippis reduziert die Produktionserwartung um 215 Gigawattstunden. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Wallis mit einer erwarteten Produktion von 10'469 GWh/a der Kanton mit der höchsten Wasserkraftproduktion, gefolgt von Graubünden (7919 GWh/a), dem Tessin (3485 GWh/a) und Bern (3424 GWh/a).

Die Bedeutung der Wasserkraft für die Schweizer Energieversorgung ist weiterhin enorm, und die Bemühungen zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau dieser nachhaltigen Energiequelle sind von entscheidender Bedeutung. Die aktuellen Bedingungen und die notwendigen Reparaturen stellen jedoch eine Herausforderung für die Erreichung der langfristigen Produktionsziele dar. Die Anzahl der Wasserkraftwerke mit einer Leistung von über 300 Kilowatt ist von 703 auf 706 gestiegen, was zu einem Produktionsausbau von rund 50 GWh/a geführt hat.

Dieser Zuwachs ist vor allem auf die Inbetriebnahme des Laufkraftwerks Sousbach im bernischen Lauterbrunnen zurückzuführen. Ebenfalls wieder in Betrieb ist die Anlage in Bondo im Kanton Graubünden, die nach einem Bergsturz im Jahr 2017 wieder aufgebaut wurde. Diese Neubauten und Wiederinbetriebnahmen zeigen das Engagement für die Erhaltung und den Ausbau der Wasserkraftinfrastruktur in der Schweiz. Die Investitionen in moderne und effiziente Anlagen sind entscheidend, um die langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Abhängigkeit von anderen Energiequellen zu verringern.

Die Wiederherstellung der Anlagen nach Naturkatastrophen ist ein wichtiger Bestandteil dieser Bemühungen, um die Widerstandsfähigkeit der Energieversorgung zu erhöhen. Die kontinuierliche Modernisierung und der Ausbau der Wasserkraftinfrastruktur sind somit ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Schweizer Energieziele. Das geltende Energiegesetz sieht vor, dass die durchschnittliche jährliche Wasserkraftproduktion in der Schweiz bis zum Jahr 2035 auf 37'900 Gigawattstunden gesteigert werden muss.

Für die Überwachung dieser Zielerreichung wird jedoch der Energieverbrauch der Zubringerpumpen von der Gesamtproduktion abgezogen und die Produktion der kleinen Wasserkraftwerke hinzugefügt. Nach dieser angepassten Messmethode ergab sich für das Jahr 2025 eine durchschnittliche Produktion von 36'724 Gigawattstunden. Die Diskrepanz zwischen der erwarteten Produktion und dem gesetzlichen Ziel verdeutlicht die Herausforderungen, die mit der Erreichung der langfristigen Ziele verbunden sind. Die Auswirkungen von Klimaveränderungen, wie beispielsweise geringere Wasserstände, und die Notwendigkeit von Reparaturen und Modernisierungen stellen erhebliche Hürden dar.

Um die Ziele zu erreichen, sind weiterhin Investitionen in die Infrastruktur, die Entwicklung neuer Technologien und eine effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen erforderlich. Die kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Strategien sind entscheidend, um die Wasserkraft als eine tragende Säule der Schweizer Energieversorgung zu erhalten und auszubauen





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