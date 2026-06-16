Ruben Amorim wird neuer Trainer der AC Milan

Ruben Amorim übernimmt das Ruder bei der AC Milan. Der Portugiese soll den Klub nach einer schwachen Saison wieder in die Champions League führen.

Ruben Amorim ist der neue Trainer der AC Milan. Der 41-jährige Portugiese soll den italienischen Traditionsklub nach einer enttäuschenden Saison wieder in die Erfolgsspur führen.

Unter seinem Vorgänger Massimiliano Allegri verpassten die Rossoneri die Qualifikation für die Champions League deutlich - ein Unding für einen Verein mit dieser Geschichte und diesem Anspruch. Die Klubführung reagierte radikal: Neben Allegri mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor ihre Posten räumen. Nun setzt man alles auf die Karte Amorim, der zuletzt beim englischen Topklub Manchester United angestellt war, dort jedoch bereits im Januar 2025 nach nur wenigen Monaten entlassen wurde.

Seine Zeit bei United war von Höhen und Tiefen geprägt: Ein Sieg gegen den Stadtrivalen City sorgte für kurze Euphorie, doch eine Serie von Niederlagen besiegelte sein Schicksal. Amorim gilt als Taktiker mit klaren Vorstellungen, der Wert auf Disziplin und Teamgeist legt.

Seine bisherige Karriere verlief steil: Nach Stationen als Spieler unter anderem bei Benfica Lissabon und dem VfL Wolfsburg begann er früh als Trainer und feierte Erfolge mit Sporting Lissabon, wo er Meister wurde und den Klub in der Champions League etablierte. Bei Milan trifft er auf eine Mannschaft, die zwar individuell stark besetzt ist, aber in der vergangenen Saison oft schwankte. Stürmer wie Rafael Leão und Olivier Giroud blieben hinter den Erwartungen zurück, die Abwehr offenbarte Lücken.

Amorim plant, das System auf ein 3-4-3 umzustellen, das er in Lissabon erfolgreich praktizierte. Die Fans hoffen, dass er die Spieler nicht nur taktisch, sondern auch mental neu ausrichten kann. Der Druck ist enorm: Milan soll nicht nur in die Champions League zurückkehren, sondern auch um den Scudetto mitspielen. Die ersten Trainingseinheiten unter Amorim sind bereits von intensivem Positionsspiel und taktischen Übungen geprägt.

Die Verantwortlichen zeigen sich optimistisch: Mit Amorim habe man einen Trainer verpflichtet, der jung, hungrig und innovativ sei. Ob dies ausreicht, um die Wende zu schaffen, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Eines ist klar: Ruben Amorim steht vor der größten Herausforderung seiner Karriere. Er muss beweisen, dass er nicht nur ein Talentförderer, sondern auch ein Spitzenklub-Trainer ist.

Die italienische Presse beobachtet jede seiner Bewegungen genau. Die Erwartungen in Mailand sind hoch - vielleicht zu hoch. Doch Amorim bleibt gelassen und betont, dass er Zeit brauche, um seine Philosophie zu implementieren. Die Fans sollten Geduld aufbringen.

Ob sie diese Geduld haben, ist eine andere Frage. Fest steht: Die AC Milan hat einen Neuanfang gewagt. Mit Ruben Amorim soll eine Ära des Erfolgs beginnen. Die kommende Saison wird zeigen, ob der Portugiese diesem Anspruch gerecht werden kann





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