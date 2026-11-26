Aktennotizen offenbaren: Der Ruag-Zuschlag für das Ersa IMFS-System war eine politische Entscheidung von Verteidigungsministerin Viola Amherd, trotz Bedenken des Rüstungschefs.

Die Schweizer Armee benötigt seit Jahren ein sicheres und modernes Kommunikationsnetz, um ihre Operationsfähigkeit im Verteidigungsfall zu gewährleisten. Für das System mit dem Namen Ersa IMFS erhielt der bundeseigene Rüstungskonzern Ruag im Jahr 2021 den Zuschlag. Der damalige Vertragswert belief sich auf rund 80 Millionen Franken. Die Beschaffung dieser kritischen Infrastruktur war den Verantwortlichen als dringendes Anliegen wichtig, doch der Weg zur Vertragsunterzeichnung verlief chaotisch und zeugt von schwerwiegenden politischen Einflussnahmen.

Politische Vergabe trotz technischer Bedenken

Neue Aktennotizen aus einer Sitzung im Mai 2021 belegen, dass die Vergabe des Auftrags an Ruag vorwiegend politische Gründe hatte, obwohl das Verteidigungsdepartement erhebliche Risiken sah. Bei diesem Treffen waren die damalige Verteidigungsministerin Viola Amherd und der damalige Rüstungschef Martin Sonderegger anwesend. Sonderegger bat die Bundesrätin "innigst" darum, den Wettbewerb fortzuführen und beide Anbieter, Ruag und den israelischen Konkurrenten Elbit, im Rennen zu lassen. Ein externes Gutachten hatte damals festgehalten, dass ein Zuschlag zu diesem Zeitpunkt erhebliche politische und mediale Risiken mit sich brächte.

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Die Evaluierung zeigte auf, dass keine der beiden Lösungen das Projekt gesamtheitlich überzeugte. Es wurden konkrete Schwächen und Risiken in wesentlichen Schlüsselbereichen identifiziert, weshalb es ratsam erschien, beide Anbieter weiterzuverfolgen. Die politische Verantwortung für die Entscheidung lag jedoch allein bei der Chefin des Verteidigungsdepartements. Viola Amherd entschied sich daraufhin explizit dafür, einfach mit der Ruag weiterzufahren. Sie begründete dies damit, dass eine weitere Verzögerung des Verfahrens vermieden werden müsse, was sie als kurzfristige Lösung ansah.

Martin Sonderegger forderte daraufhin, dass diese wichtige Entscheidung der Bundesrätin schriftlich festgehalten werden müsse. Ein mündlicher Beschluss sei für ihn "unfair", da er sich andernfalls persönlich für die späteren Probleme verantwortlich gemacht fühlen müsste. Viola Amherd weigerte sich jedoch, ihre Weichenstellung zu dokumentieren. Sie antwortete lediglich mit einem "Jawohl", als Sonderegre die Umsetzung anordnete, und erklärte, er müsse die Anweisung so mit Ruag umsetzen. Sie betonte dabei, dass sie die politische Verantwortung für das Projekt ohnehin bei sich sehe, was Sonderegres Sorgen über eine persönliche Haftung nicht teilte.

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Sachverständige kritisieren mangelnde Transparenz

Die Vorgehensweise von Viola Amherd stösst in der fachlichen Öffentlichkeit auf scharfe Kritik. Der Politgeograf Michael Hermann analysiert die Episode als Beweis dafür, dass die damalige Ministerin "salopp" mit Einwänden von Gutachtern und Untergebenen umgegangen sei. Nach seiner Einschätzung ging sie lieber ein grösseres Risiko in der fernen Zukunft ein, um im Moment einen kleineren politischen Konflikt zu vermeiden. Er delegiert das Risiko somit an die Zukunft, anstatt aktuelle fachliche Warnsignale ernst zu nehmen. Diese Haltung wurde durch den Kontext vor dem russischen Angriff auf die Ukraine beeinflusst, wo innenpolitische Fragen der Wirtschaftsförderung im Inland Vorrang vor langfristigen sicherheitspolitischen Überlegungen hatten.

Auch Rika Koch, Professorin für öffentliches Beschaffungsrecht an der Berner Fachhochschule, äussert sich kritisch. Sie stellt fest, dass Viola Amherd zwar nicht illegal gehandelt habe, das Vorgehen aber einen "schalen Nachgeschmack" hinterlasse. Der Entscheid war offensichtlich politisch motiviert und erfolgte entgegen den Empfehlungen der juristischen Seite. Dieses Vorgehen sei schwer nachvollziehbar und habe die Interessen der Steuerzahler nicht im Fokus gehabt. Koch betont, dass zum Zeitpunkt des Zuschlags unklar war, ob Ruag das System überhaupt liefern könne, was später zu massiven Verzögerungen führte.

Nach Ansicht von Rika Koch wäre es aus damaliger Sicht besser gewesen, das Verfahren abzubrechen und neu zu starten. Mindestens hätte man mit beiden Anbietern weiterverhandeln müssen, um Druck und Wettbewerb zu erzeugen. Die fünf Jahre, die bis zur Vertragsunterzeichnung vergingen, werden von der Rechtsexpertin als ausserordentlich lange Zeit bewertet. Eine solche Verzögerung hätte vermieden werden können, wenn der Wettbewerb nicht vorzeitig eingestellt worden wäre. Die Entscheidung zugunsten von Ruag führte somit direkt zu ineffizienten Prozessen und erhöhten Kosten.

Verzögerte Umsetzung und aktuelle Lage

Die Beschaffung des neuen Kommunikationssystems Ersa IMFS ist bis heute von vielen Schwierigkeiten begleitet. Differenzen zwischen Ruag und dem Verteidigungsdepartement über Leistungsumfang und Kosten verzögerten den Prozess massiv. Der Vertrag mit der heutigen Ruag MRO konnte erst im Februar, fünf Jahre nach der ursprünglichen Zusage, unterschrieben werden. Die Eidgenössische Finanzverwaltung kritisierte den Umgang mit der Beschaffung der neuen Armee-Telekommunikation später zweimal öffentlich, was die Problemlage unterstreicht.

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Trotz der langen Verzögerungen und der kritischen Stimmen sieht das Verteidigungsdepartement (VBS) gegenwärtig kein fundamentales Problem für das Projekt. Das Ressort vertritt die Auffassung, dass die späteren Probleme ausschliesslich auf die Vertragsverhandlungen zurückzuführen seien und nicht auf den damaligen politischen Entscheid zur Aufgabenzuschreibung. Man führt aus, dass das Projekt seit Ende 2025 wie erhofft laufe. Die Verantwortlichen betonen, dass die Umsetzung nun planmässig erfolgt, obwohl die initialen politischen Weichenstellungen erhebliche negativen Folgen für den Zeitplan hatten.

Die Affäre um die Vergabe des Ersa IMFS-Systems dient als Fallbeispiel für die Interaktion von Politik und Beschaffungswesen in der Schweiz. Sie zeigt, wie politische Prioritäten, wie die Unterstützung der einheimischen Industrie, fachliche Bewertungen und sicherheitspolitische Erfordernisse überlagern können. Die Aktennotiz aus dem Jahr 2021 bleibt ein zentrales Dokument, das die Dynamiken hinter den Kulissen der Rüstungsbeschaffung offenlegt. Sie bestätigt den Verdacht, dass die Entscheidung für Ruag weniger auf technischen Überlegenheit als auf politischem Kalkül beruhte, was die Schweizer Steuerzahler und die Armee teuer zu stehen kam.