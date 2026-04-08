RTV Basel startet mit Niederlage in Playoff-Viertelfinale gegen HC Kriens-Luzern

Der RTV Basel verliert das erste Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen den HC Kriens-Luzern mit 35:42. Trotz anfänglicher Gegenwehr und guter Ansätze in der ersten Halbzeit, konnte der RTV die individuelle Klasse und Effizienz der Gastgeber nicht lange standhalten. Nun gilt es, im nächsten Spiel eine Reaktion zu zeigen.

Der RTV Basel startet mit einer Niederlage ins Playoff . Die Quickline Handball League Playoff -Viertelfinalserie begann für den RTV Basel mit einer Auswärtsniederlage gegen den HC Kriens-Luzern. Die Partie, die in der Pilatus-Arena vor 1273 Zuschauenden ausgetragen wurde, endete mit einem Ergebnis von 35:42. Trotz einer phasenweise ansprechenden Leistung, musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Haegeli der individuellen Klasse und Effizienz der Gastgeber geschlagen geben.

Der RTV Basel zeigte in der Anfangsphase eine gute Leistung und konnte bis zur Mitte der ersten Halbzeit mithalten. Ante Babic und Aleksander Spende waren mit ihren Toren maßgeblich daran beteiligt, dass der RTV im Spiel blieb. Zur Halbzeit betrug der Rückstand lediglich zwei Tore (23:25), was Hoffnung auf eine spannende zweite Halbzeit weckte. Die Basler Mannschaft präsentierte sich kämpferisch und zeigte Einsatz, was auf eine gute taktische Ausrichtung hindeutete. Die Spieler kämpften um jeden Ball und versuchten, die taktischen Vorgaben des Trainers bestmöglich umzusetzen. Der RTV zeigte in der ersten Halbzeit eine gute Moral und gab nie auf, auch wenn Kriens-Luzern stets knapp in Führung lag. \Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Spiel jedoch zugunsten des HC Kriens-Luzern. Vor allem Luca Sigrist, Topskorer der Gastgeber, war maßgeblich an der Vorentscheidung beteiligt. Innerhalb von 15 Minuten erzielte Sigrist sechs Tore, wodurch Kriens-Luzern entscheidend davonzog und den Vorsprung ausbaute. Der RTV Basel konnte dem Druck in dieser Phase nicht standhalten und es gelang nicht, den Rückstand zu verkürzen. Trotz einiger Bemühungen und taktischer Umstellungen schaffte es die Basler Mannschaft nicht, die Gastgeber in Verlegenheit zu bringen. In der Schlussphase spielte Kriens-Luzern die Partie abgeklärt zu Ende und baute den Vorsprung weiter aus. Die Erfahrung und individuelle Klasse der Kriens-Luzerner Spieler waren in dieser Phase deutlich erkennbar. Für den RTV Basel gilt es nun, die positiven Ansätze aus dieser Partie mitzunehmen und im ersten Heimspiel der Serie am Samstag (18 Uhr, Rankhof) eine Reaktion zu zeigen. Trainer und Mannschaft müssen nun die Fehler analysieren und Verbesserungsmöglichkeiten suchen, um im nächsten Spiel stärker aufzutreten und die Serie auszugleichen. Die Fans hoffen auf eine deutliche Leistungssteigerung und eine kämpferische Leistung im Heimspiel, um die Chance auf den Einzug ins Halbfinale zu wahren. \Die Leistung des RTV Basel war insgesamt durchwachsen. Während die Mannschaft in der ersten Halbzeit kämpferisch überzeugte und phasenweise gut mithielt, fehlte in der zweiten Halbzeit die Konstanz und die Effizienz in der Offensive. Die individuellen Fehler und die starke Leistung von Luca Sigrist führten letztendlich zur Niederlage. Nun liegt es an der Mannschaft, die Lehren aus diesem Spiel zu ziehen und sich auf das Heimspiel vorzubereiten. Die Trainer müssen die taktischen Fehler analysieren und die Mannschaft optimal auf den Gegner einstellen. Die Spieler müssen ihre individuellen Leistungen verbessern und als Team zusammenarbeiten, um erfolgreich zu sein. Die Unterstützung der Fans im Heimspiel wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Basler Zeitung, durch ihren Sportreporter, wird die Entwicklung der Serie weiterhin aufmerksam verfolgen und über die Geschehnisse berichten. Die Analyse des Spiels zeigt, dass der RTV Basel in der Defensive verbessert werden muss. Ebenso muss die Offensive effizienter spielen und die Torchancen besser nutzen. Die nächste Begegnung wird zeigen, ob die Mannschaft die notwendigen Anpassungen vorgenommen hat und in der Lage ist, gegen Kriens-Luzern zu bestehen





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