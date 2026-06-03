RTL-Moderatorin Mareile Höppner konfrontiert Stalker

Mareile Höppner hat ihren Stalker, der sie seit mehreren Jahren mit ungewollten Penisbildern belästigt, in ihrer Sendung zur Rede gestellt. Obwohl Höppner Anzeige erstattet hat, setzt der Mann seine Aktivitäten fort und schickt nun auch anderen Frauen Dickpics. Die 49-Jährige zeigt sich sehr beunruhigt und möchte das Thema öffentlich machen, um betroffene Frauen zu unterstützen.

RTL-Moderatorin Mareile Höppner hat ihren Stalker , der sie seit mehreren Jahren mit ungewollten Penisbildern belästigt, in ihrer Sendung zur Rede gestellt. Obwohl Höppner Anzeige erstattet hat, setzt der Mann seine Aktivitäten fort und schickt nun auch anderen Frauen Dickpics .

Die 49-Jährige zeigt sich sehr beunruhigt und möchte das Thema öffentlich machen, um betroffene Frauen zu unterstützen. In einer Investigativ-Reportage hat Höppner mit dem vermeintlichen Stalker einen Videocall vereinbart, um mehr über seine Motivationen zu erfahren.

Allerdings will der Mann nicht enttarnt werden und sucht die Demütigung. Seit der TV-Ausstrahlung hat es viele Anzeigen gegen den Mann gegeben, doch in Portugal, wo er angeblich lebt, führt er seine Taten weiterhin aus. Weitere Frauen haben sich bei Höppner gemeldet und auch Cheyenne Ochsenknecht wurde von demselben Mann belästigt. Die 25-Jährige erstattete im Dezember 2023 Anzeige, doch das Verfahren wurde kurze Zeit später eingestellt





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