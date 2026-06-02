RSI-Reporter suspendiert wegen Belästigungsvorwürfen

Ein Reporter arbeitet seit fast 20 Jahren für den RSI und soll wegen Belästigungsvorwürfen suspendiert sein. Der Sender hat eine interne Untersuchung gegen ihn eröffnet.

Ein Reporter arbeitet seit fast 20 Jahren für den italienischsprachigen SRF-Ableger RSI . Aktuell soll er wegen Belästigung svorwürfen suspendiert sein. Der RSI - Reporter sorgte als erster internationaler Reporter im Gazastreifen für Aufsehen und ein Coup.

Seine Karriere startete er als Zeitungsjournalist in Italien und hat Reportagen aus rund 40 Ländern produziert. Sein Spezialgebiet sind Afrika und der Naher Osten. Von 2015 bis 2021 war er für RSI zudem als USA-Korrespondent in Washington tätig. RSI hat den Reporter* vorsorglich suspendiert.

Laut der Tessiner Zeitung 'La Regione' hat der Sender eine interne Untersuchung gegen den Mann eröffnet. Grund dafür soll eine Reihe von Belästigungsmeldungen von Kolleginnen sein, insbesondere soll es einige Dienstreisen im Ausland betreffen. Stefano Pedrazzini, Mediensprecher von RSI, bestätigt weder dementiert die Informationen.

"Um die Privatsphäre und Integrität der betroffenen Personen zu schützen, ist es nicht möglich, auf einzelne Fälle einzugehen. " Dies teilt Pedrazzini auf Anfrage mit. Der Reporter schaffte es im Oktober 2025 trotz Blockade für internationale Medien, in den Gazastreifen einzureisen. Laut der Tessiner Zeitung 'La Regione' hat der Sender eine interne Untersuchung gegen den Reporter eröffnet.

"Um die Privatsphäre und Integrität der betroffenen Personen zu schützen, ist es nicht möglich, auf einzelne Fälle einzugehen", sagt RSI-Mediensprecher Stefano Pedrazzini. Beim Sender herrsche Nulltoleranz für jegliche Form von Belästigung, Diskriminierung oder die persönliche Integrität verletzendes Verhalten. Dies stellt der RSI-Mediensprecher klar. Jede Meldung werde "äusserst ernst genommen" und gemäss den in den Unternehmensrichtlinien festgelegten Verfahren bearbeitet.

"Einschliesslich einer möglichen Kündigung müssen die Sachverhalte angemessen geklärt und eingehend geprüft werden. " Dies passe, bevor endgültige Massnahmen ergriffen würden. Die ehemalige SRF-Moderatorin Patrizia Laeri berichtete 2023, dass ein Redaktor sie als Praktikantin zu küssen versuchte





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