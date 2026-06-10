Rotlichtmissachtung in der Telli führt zu schwerer Kollision und Verkehrsbehinderungen

Ein Autofahrer missachtete am Mittwochmorgen das Rotlicht an der Kreuzung zum Autobahnzubringer N1R, was zu einer heftigen Kollision, Straßensperrung und erheblichen Verspätungen im Busverkehr führte

Am Mittwochmorgen kam es in der Telli , einem Stadtteil von Aarau, zu einem schweren Verkehr sunfall an der Kreuzung zum Autobahnzubringer N1R , früher als T5 bekannt.

Ein Fahrzeug, das aus der Telli in Richtung Buchs einfuhr, missachtete das rote Licht und fuhr trotz der haltenden Ampel in die Fahrspur des Hauptverkehrs. Der entgegenkommende Wagen, der ordnungsgemäß fuhr, prallte heftig gegen das rotlichtverletzende Fahrzeug und wurde dabei seitlich von der Fahrbahn geschleudert. Die Kollision war von erheblicher Wucht, sodass die von beiden beteiligten Autos stark beschädigt wurden und Trümmerteile auf der Fahrbahn lagen. Sofort nach dem Zusammenstoß reagierten mehrere Rettungsdienste, die innerhalb kurzer Zeit am Unfallort eintraf.

Die Kantonspolizei Aargau sicherte die Stelle, koordiniert die Rettungseinsätze und leitete den Verkehr um. Während die Einsatzkräfte die Verletzten versorgten und die Unfallursache prüften, blieb die Straße für etwa eine Stunde bis etwa acht Uhr fünfzehn gesperrt. Erst nach umfangreichen Aufräumarbeiten und der Beseitigung von Trümmern konnte die Fahrbahn wieder für den normalen Verkehr freigegeben werden. Die Anwohner und Pendler berichteten von erheblichen Staus bereits in den frühen Morgenstunden, weil der Unfall zu einem unvermeidlichen Engpass führte.

Der Verkehrsdienst war vor Ort aktiv und informierte die Fahrer über aktuelle Verzögerungen sowie über alternative Routen, um den Stau zu umgehen. Neben den Auswirkungen auf den Autoverkehr hatte der Vorfall auch Folgen für den öffentlichen Personennahverkehr. Die Buslinie zwei, die zwischen dem Bahnhof Aarau und Aarau Rohr verkehrt, musste ihren Fahrplan stark anpassen. Die Busse fuhren nur noch unregelmäßig und entstanden teils erhebliche Verspannungen im Fahrplan, wodurch Fahrgäste mit langen Wartezeiten und häufigen Verspätungen rechnen mussten.

Die Verkehrsbetriebe rieten den Fahrgästen, vor Antritt der Fahrt den Online‑Fahrplan zu prüfen und gegebenenfalls auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen. Auch die Schweiz‑weit verbreiteten Verkehrs‑Apps wurden kurzfristig aktualisiert, um die aktuelle Situation widerzuspiegeln. Die Polizei betonte, dass die genauen Angaben zu Verletzten zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht vorlagen, da die Rettungskräfte noch mit der medizinischen Versorgung beschäftigt waren. Es wurde jedoch mehrfach bestätigt, dass zumindest mehrere Personen vor Ort behandelt wurden, ohne dass sofort lebensbedrohliche Zustände gemeldet wurden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an, wobei insbesondere die Rotlichtmissachtung im Fokus steht. Die Behörden weisen darauf hin, dass die Einhaltung von Verkehrsampeln eine zentrale Rolle für die Sicherheit im Straßenverkehr spielt und rufen zu mehr Aufmerksamkeit und Vorsicht, insbesondere an stark frequentierten Kreuzungen, auf. Die Sperrung der Straße hat sich inzwischen normalisiert, doch bleiben die Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr für die nächsten Stunden spürbar.

Pendler werden gebeten, sich regelmäßig über aktuelle Informationen zu informieren, um ihre Wege effizient zu planen und mögliche erneute Staus zu vermeiden. Die lokale Presse wird über weitere Entwicklungen berichten, sobald neue Details zu Verletzten und zu den rechtlichen Konsequenzen für den Unfallverursacher vorliegen





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