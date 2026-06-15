Rothschild & Co übernimmt Marcard, Stein & Co.

Rothschild & Co übernimmt die Hamburger Privatbank Marcard, Stein & Co. Die Übernahme stärkt Rothschild & Co ihre Position im deutschen Wealth-Management-Markt und erwirbt eine deutsche Banklizenz.

Rothschild & Co übernimmt die Hamburger Privatbank Marcard , Stein & Co . Die Bank Marcard , Stein & Co . wird vollständig von Rothschild & Co übernommen. Der Verkäufer ist die Hamburger Privatbank M.M.

Warburg & CO. Mit der Übernahme stärkt Rothschild & Co ihre Position im deutschen Wealth-Management-Markt und erwirbt eine deutsche Banklizenz. Diese soll als Grundlage für den weiteren Ausbau des Dienstleistungsangebots und die Entwicklung einer vollwertigen Banking-Plattform in Deutschland dienen. Deutschland ist ein wichtiger Markt für Rothschild & Co, erklärt François Pérol, Managing Partner der Gruppe. Die Übernahme einer der führenden Multi-Family-Office-Banken des Landes unterstreicht den Anspruch, das Wealth-Management-Geschäft in Deutschland weiter auszubauen.

Zugleich verwies Pérol auf die kulturelle Nähe beider Häuser. Die Kombination aus unternehmerischer Beratungstradition und Banklizenz ermöglicht es, vermögende Kunden künftig noch umfassender zu betreuen. M.M. Warburg fokussiert sich auf Kerngeschäft Für M.M.

Warburg ist der Verkauf Teil einer strategischen Neuausrichtung. Man wolle sich stärker auf die eigenen Kernbankaktivitäten konzentrieren und die Komplexität reduzieren, erklärt Vorstandsmitglied Stephan Schrameier. Mit Rothschild & Co habe man einen Partner gefunden, der dank seiner internationalen Präsenz und seines langfristigen Ansatzes ideale Voraussetzungen für die Weiterentwicklung von Marcard, Stein & Co mitbringt. Auch die Hamburger Privatbank selbst sieht Vorteile im Eigentümerwechsel.

Kunden würden künftig von einem globalen Netzwerk und einem erweiterten Dienstleistungsangebot profitieren, erklärt CEO Thomas Fischer. Gleichzeitig solle die unabhängige und objektive Beratung erhalten bleiben, die das Haus seit Jahrzehnten präge. Marcard, Stein & Co gilt als einer der etabliertesten Anbieter im deutschen Multi-Family-Office-Geschäft und betreut vermögende Unternehmerfamilien sowie Privatkunden. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen.

Rothschild & Co zählt mit über 4'800 Mitarbeitenden in 50 Ländern zu den weltweit größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen. Die Aktivitäten umfassen die Bereiche Global Advisory, Wealth and Asset Management sowie die Alternative-Investment-Plattform Five Arrows. Im Wealth und Asset Management verwaltet die Gruppe nach eigenen Angaben Vermögen von mehr als 143 Milliarden Euro. In Deutschland ist Rothschild & Co bereits mit Standorten in Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg vertreten





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