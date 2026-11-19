Der Masterplan für den Entwicklungsschwerpunkt Rothenburg-Station geht in die öffentliche Auflage. Er regelt Nutzung und Verkehr für das bedeutende Arbeitsgebiet in der Region Luzern bis 2027.

Der lang erwartete Masterplan für den Entwicklungsschwerpunkt Rothenburg-Station tritt am 20. November 2024 in die offizielle öffentliche Auflage. Dieses umfassende Regelwerk definiert die künftige Abstimmung von Flächennutzung, Verkehrsführung und Freiraumgestaltung in einem der wirtschaftlich wichtigsten Gebiete der Region Luzern. Der Entwurf schafft damit eine verbindliche Grundlage für die weitere Entwicklung dieses stark frequentierten Logistik- und Standortzentrums.

Kernziele des Raumentwicklungsplans

Das zentrale Ziel des Projekts ist die Sicherung und Stärkung des Areals als primärer Arbeitsstandort für die Region. Laut Mitteilung des Gemeindeverbands Luzern Plus bleiben die vorgesehenen Zonen schwerpunktmäßig für Industrie, Gewerbe, Fachmärkte und Logistik reserviert. Diese Fokussierung soll die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Standorts langfristig erhalten und ausbauen, ohne die charakteristische Nutzungsmischung des Gebiets aufzulösen.

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Eine signifikante Ausnahme bildet das direkte Bahnhofsquartier. Hier ist eine dichtere Nutzungsmischung geplant, die neben reinen Arbeitsplätzen auch begrenzte Wohnanteile umfasst. Diese Mischung soll das Quartier aufwerten und eine lebendigere Umgebung schaffen, die sowohl Pendler als auch Bewohner bedient. Die Integration von Wohnen in diesem spezifischen Teilbereich dient der Schaffung eines ganzheitlichen Stadtteils.

Verkehrsberuhigung und Infrastruktur

Ein wesentlicher Baustein des Plans ist die Verbesserung der lokalen Infrastruktur und des Verkehrsflusses. Vorgesehen ist eine neue Verbindung zwischen den Gebieten Hasenmoos und Wahligen, die das Areal besser vernetzt. Diese Maßnahme zielt explizit darauf ab, den Bahnhof West zu entlasten und Staus sowie Engpässe im täglichen Verkehrsaufkommen zu reduzieren. Die Entlastung dieser kritischen Infrastrukturkomponente ist entscheidend für die Effizienz des gesamten Gewerbegebiets.

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Zusätzlich sehen die Pläne eine klare Priorisierung des Busverkehrs vor. Durch diese Maßnahme soll der öffentliche Nahverkehr attraktiver und schneller werden. Parallel dazu sind deutlich sicherere Wege für den Velo- und Fußverkehr konzipiert. Diese Investitionen in den aktiven Verkehr tragen zur Sicherheit bei und fördern nachhaltige Mobilitätsformen innerhalb des dicht bebauten Industriegebiets.

Ökologische Aufwertung und Zusammenarbeit

Neben der Verkehrs- und Wirtschaftsführung legt der Entwurf großen Wert auf ökologische Aspekte. Begrünte Strassenräume sind integraler Bestandteil der Planung, um die Lebensqualität und das Mikroklima im Gewerbegebiet zu verbessern. Darüber hinaus werden die bestehenden Gewässerbereiche aufgewertet, was sowohl dem Umweltschutz als auch dem Erscheinungsbild des Areals zugutekommt. Diese Maßnahmen spiegeln den modernen Ansatz einer nachhaltigen Raumentwicklung wider.

Der Regelwerk-Entwurf entstand in enger Zusammenarbeit mehrerer Behörden. Partner waren die Gemeinden Rothenburg und Emmen, der Kanton Luzern, die kantonale Wirtschaftsförderung, der Verkehrsverbund Luzern sowie das Bundesamt für Strassen. Diese breite Koalition stellt sicher, dass alle relevanten Interessen und fachlichen Perspektiven in das Konzept einfließen. Das Ergebnis ist ein abgestimmter Rahmen, der planerische Konflikte minimiert und die Umsetzung beschleunigen soll.

Zeitplan und politische Beschlussfassung

Die Öffentlichkeit und interessierte Parteien haben vom 20. November bis zum 21. Dezember Zeit, die detaillierten Planungsunterlagen einzusehen. Diese Phase der Transparenz ermöglicht es Stakeholdern, sich mit den Vorgaben vertraut zu machen und potenzielle Einwendungen vorzubereiten. Nach Ablauf dieser Frist liegen die Unterlagen den Entscheidungsträgern vor.

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Die finale Entscheidung über den Masterplan trifft die Delegiertenversammlung von Luzern Plus. Parallel dazu prüft der Regierungsrat des Kantons Luzern das Vorhaben. Beide Gremien müssen zustimmen, damit das Regelwerk rechtlich verbindlich wird. Dieser politische Prozess ist notwendig, um die nötige Rechtssicherheit für Investoren und die lokale Verwaltung zu gewährleisten.

Das Ziel ist es, dass der Masterplan im Jahr 2027 rechtskräftig wird. Bis dahin werden die finalen Anpassungen vorgenommen und die rechtlichen Hürden überwunden. Mit diesem Zeitplan planen die Verantwortlichen eine stabile Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wird das Gesicht des Gewerbegebiets Rothenburg-Station nachhaltig verändern.