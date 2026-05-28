Rosie O'Donnell: Ex-Talkmasterin streitet sich mit Spiegel nicht mehr, will Facelift-Geheimnis aufdecken

Rosie O'Donnell, die ehemalige Talkmasterin, hat ihre Haltung zu Facelifts gewechselt und will nun ihr heimliches Facelift-Geheimnis aufdecken. Sie hat sich für den Eingriff entschieden, obwohl sie früher eine strikte Meinung zu Schönheitsoperationen hatte und sich selbst zur Anführerin aller Frauen ernannt hatte, die sich niemals einem Facelift unterziehen würden.

Rosie O'Donnell wollte nicht mehr mit dem Spiegel streiten. Die frühere Talkmasterin entschied sich für ein Facelifting – trotz ihrer konträren Haltung dazu. Lange stellte sich die US-Komikerin gergen den Trend zu Schönheitseingriffen.

Nun zeigt sie ihr wahres Gesicht. Rosie O'Donnell möchte aus ihrem heimlichen Facelifting nicht länger ein Geheimnis machen. Denn das Statement, welches sie auf der Autoren-Plattform «Substack» abliefert, ist bei der US-Komikerin mit Schamgefühlen verbunden. Die 64-Jährige zu, dass der kosmetische Eingriff «mehr Geld gekostet hat», als sie «jemals für ein Fahrzeug bezahlt hat».

Doch O'Donnells Haltung überrascht, eine Befürworterin von Schönheitsoperationen war sie Rosie O'Donnell steht heute zu ihrem Facelifting. Doch aufgefallen ist es offenbar niemandem, wie die 64-Jährige verrät. - Instagram / @rosie "Früher hatte ich eine sehr strikte Meinung zu Facelifts", schreibt sie.

"Nicht aus reiner Gewohnheit – sondern aus moralischen Gründen. Ich hatte mich selbst zur Anführerin aller Frauen ernannt, die sich niemals – wirklich niemals – einem Facelift unterziehen würden.





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