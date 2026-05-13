The news text reports on the story of a young woman, Romina, who had her iPhone 15 stolen during a party in Bern, Switzerland. After reporting the incident to the police, further action was not immediately possible due to the lack of a legal basis for a search of the asylum center where she hid her stolen phone. However, four days after the incident, Romina received a call from the police asking her to come and collect her phone from them. Sicherheitsmitarbeiter des Asylzentrums ensured the evidence 'in the course of their duties' and were able to return it to her intact, but unfortunately it had some scratches and other internals were changed.

Während einer Partynacht in Bern wurde Romina (21) das iPhone 15 gestohlen. Das Gerät ortete sie anschliessend im Bundesasylzentrum in Kappelen BE. Trotz Anzeige bei der Polizei konnten ihr die Behörden nicht helfen.

Das Staatssekretariat für Migration erklärte damals, für eine Durchsuchung des Zentrums fehle die rechtliche Grundlage. Auch die Polizei verwies auf offene Abklärungen zur Verhältnismässigkeit und die Schwierigkeit, ein grosses Gebäude zu durchsuchen. Sicherheitsteam stellt Deliktsgut sicher Vier Tage nach dem Artikel von 20 Minuten erhielt Romina eine Nachricht der Polizei: Sie könne ihr Handy auf dem Polizeiposten abholen. Sicherheitsmitarbeitende des Asylzentrums hätten das Deliktsgut 'im Rahmen ihrer Tätigkeit' sicherstellen können.

Romina ist überglücklich: 'Ich bin megafroh, habe ich es zurückbekommen.

'. Ganz unbeschädigt blieb ihr iPhone allerdings nicht. Es sind ein paar neue Kratzer dazugekommen.

Zudem sei die Halterung für die SIM‑Karte geauscht worden: 'Es hat jetzt eine andere Farbe.

'. Die Handyhülle und ihre eigene SIM‑Karte blieben verschwunden. Die Polizei betont, dass Hausdurchsuchungen nur unter klaren gesetzlichen brasileiras finden eine Reihe von Schwierigkeiten und Einschränkungen gibt. In der Regel brauche es dafür einen Hausdurchsuchungsbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Zudem seien die technischen Möglichkeiten bei der Ortung eingeschränkt, insbesondere in grossen buildings mit mehreren Stockwerken. Ob gestohlene Gegenstände in solchen Fällen sichergestellt werden können, müsse jeweils im Einzelfall beurteilt werden





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