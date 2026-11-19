Die Gemeindeversammlung Romanshorn hat das Budget 2027 verabschiedet. Trotz stabiler Finanzen bleibt der Steuerfuss bei 70 Prozent, da Mehrkosten im Sozialbereich drohen.

Die Gemeindeversammlung der Stadt Romanshorn hat am Mittwoch, dem 18. November 2026, die Finanzplanung für das kommende Jahr offiziell bestätigt. Der Steuerfuss bleibt dabei stabil auf dem aktuellen Niveau von 70 Prozent stehen. Die Versammlung genehmigte den Vorschlag des Stadtrats, der einen finanziellen Überschuss von rund 739'000 Franken für das Haushaltsjahr 2027 ausweist. Konkret beträgt der prognostizierte Überschuss 739'327 Franken, was eine solide Basis für die künftige Stadtentwicklung darstellt.

Finanzlage Stabil Trotz Zukünftiger Mehrbelastungen

Stadtpräsident Roger Martin betonte bei der Vorstellung der Zahlen die gesunde finanzielle Ausgangslage der Kommune. Die letzten Jahre zeigten konsequent positive Rechnungsabschlüsse, was das Vertrauen in die Haushaltspolitik stärkt. Dennoch entschloss sich der Stadtrat bewusst gegen die Einführung einer befristeten Senkung des Steuerfusses. Diese Entscheidung wird mit erheblichen finanziellen Herausforderungen begründet, die in den nächsten Jahren auf die Bevölkerung zukommen werden. Eine Kürzung der Steuern wurde als riskant eingestuft, um die Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig zu sichern.

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Die Stadt rechnet ab dem Jahr 2029 mit einem strukturellen Defizit in Höhe von jährlich rund 2,25 Millionen Franken. Diese Mehrbelastung entspricht etwa neun Steuerprozenten und resultiert sowohl aus wegfallenden Einnahmen als auch aus steigenden Ausgaben im Gesundheitssektor. Insbesondere die individuellen Krankenkassenprämienverbilligungen dürften hier eine zentrale Rolle spielen. Bereits in diesem Jahr 2027 sind die Kosten im Sozial- und Gesundheitswesen deutlich angestiegen, was die Prognosen für die Zukunft untermauert und die Notwendigkeit der aktuellen Spar- und Planungsmassnahmen verdeutlicht.

Hohe Investitionen in Infrastruktur und Gebäude

Für das Jahr 2027 sind umfassende Nettoinvestitionen in Höhe von 12,26 Millionen Franken eingeplant. Diese beträchtliche Summe fliesst in verschiedene Bauprojekte und die Sanierung öffentlicher Einrichtungen. Ein wesentlicher Posten ist das Projekt Stadthaus+ mit einem Budget von 3 Millionen Franken. Zudem übernimmt die Stadt 2,25 Millionen Franken als ihr Anteil an der im Bau befindlichen Mehrzweckhalle Bach, einem Gemeinschaftsprojekt mit den benachbarten Schulgemeinden.

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Neben diesen grossen Bauvorhaben sind weitere Millionenbeträge für die Instandhaltung der städtischen Infrastruktur vorgesehen. Strassensanierungen verschlingen 2,38 Millionen Franken, um die Verkehrswege im Stadtgebiet zu erneuern. Die Schiessanlage Eichhof erhält 820'000 Franken für ihre Sanierung. Auch das Seebad wird mit 600'000 Franken unterstützt. Für das Hafenareal sind weitere Mittel vorgesehen, während die Spielplatzanlage Hydrel sowie die Planung für die Sportplatzsanierung je 200'000 Franken budgetiert wurden. Diese massgeblichen Investitionen zeigen den Willen der Stadt, die Lebensqualität und Infrastruktur aktiv zu gestalten.

Regionales Pflegeheim Und Neue Reglemente

Neben dem Stadtbudget wurde auch das Budget des Regionalen Pflegeheims Romanshorn durch die Versammlung bewilligt. Das Heim rechnet mit einem Überschuss von 326'100 Franken. Die Gebührenstrukturen für Pension, Betreuung und Pflege bleiben dabei unverändert, was für die Bewohner Planungssicherheit bietet. Langfristig ist ein Planungskredit von 500'000 Franken für die räumliche Weiterentwicklung des Hauses vorgesehen. Dieser Schritt ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass der Kanton die beantragte Erhöhung der Pflegebettenzahl positiv bescheidet.

Zusätzlich zu den Finanzbeschlüssen verabschiedete die Gemeindeversammlung das neue Reglement über die öffentliche Ordnung. Dieses fasst bestehende kommunale Erlasse zusammen und regelt Themen wie Lärmbelästigung, Veranstaltungen, Abfallentsorgung und die Nutzung des öffentlichen Raums. Auch die Teilrevision des Baureglements wurde genehmigt, um die im Mai 2026 beschlossene Änderung der Gemeindeordnung umzusetzen. Die Baukommission erhält dadurch eigenständige Entscheidungsbefugnisse, was den Rechtsweg bei baurechtlichen Fragen verändert.

Reserven Reichen Für Investitionen Bald Nicht Mehr Aus

Die Finanzkennzahlen der Stadt Romanshorn zeigen auf den ersten Blick eine robuste Lage. Ende 2025 belief sich der Bilanzüberschuss auf 18 Millionen Franken, im Vorjahr waren es noch 15,2 Millionen Franken. Das Nettovermögen lag bei 6,8 Millionen Franken, was einem Anstieg von 5,1 Millionen Franken im Vorjahr entspricht. Die Selbstfinanzierungskraft der Stadt ist derzeit hoch und deckt den laufenden Bedarf. Angesichts der geplanten Investitionsvohaben und der erwarteten Mehrkosten ist jedoch absehbar, dass die Selbstfinanzierung in Zukunft nicht mehr ausreichen wird, um alle Ausgaben vollständig zu decken.

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Die Entscheidung, den Steuerfuss unverändert bei 70 Prozent zu belassen, ist somit als vorsorgende Massnahme zu werten. Die Stadt Romanshorn versucht, durch die Akkumulation von Reserven und die Steuerung der Investitionen die drohende finanzielle Engpässe ab dem Jahr 2029 abzufedern. Die Kombination aus soliden aktuellen Zahlen und der proaktiven Planung für die Herausforderungen im Gesundheits- und Infrastrukturbereich bildet den Kern der Haushaltspolitik für das Jahr 2027.