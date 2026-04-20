Rolf Knie boykottiert SCRJ Lakers wegen Stadionsprecher Pascal Schmitz

Nach der Aufdeckung des Fälschungsskandals um Ex-Nationaltrainer Patrick Fischer durch den SRF-Journalisten Pascal Schmitz zieht Rolf Knie Konsequenzen und bleibt den Heimspielen der Lakers fern.

Der bekannte Schweizer Zirkusartist und Unternehmer Rolf Knie hat öffentlich seinen Rückzug von den Heimspielen der SC Rapperswil-Jona Lakers bekannt gegeben. Auslöser für diesen drastischen Schritt ist die anhaltende Präsenz von SRF-Journalist Pascal Schmitz , der bei den Lakers als Stadionsprecher fungiert.

Schmitz war massgeblich an der Aufdeckung des Fälschungsskandals rund um den ehemaligen Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer beteiligt, dessen gefälschtes Covid-Zertifikat für landesweites Aufsehen sorgte. Knie, der sich offen gegen die Arbeitsweise des Journalisten stellt, liess über die Regionalmedien ausrichten, dass er das Stadion in Rapperswil solange nicht mehr betreten werde, wie Schmitz dort als Stimme im Stadion tätig sei. Er bezeichnete Schmitz in einer persönlichen Nachricht als hinterhältig und kritisierte das Vertrauensverhältnis zwischen dem Journalisten und dem ehemaligen Trainer aufs Schärfste. Die Debatte um den Fall Fischer hat unterdessen eine breitere Diskussion über journalistische Ethik und die Grenzen der Berichterstattung entfacht. Knie argumentiert, dass durch das Vorgehen von Schmitz ein massiver Imageschaden für die gesamte Zunft entstanden sei. Seiner Ansicht nach sei es für Akteure in der Öffentlichkeit künftig kaum noch möglich, vertrauliche Gespräche mit Medienvertretern zu führen, ohne befürchten zu müssen, dass diese Informationen publik gemacht werden. Er sieht darin einen Vertrauensbruch, der den konstruktiven Dialog zwischen dem Eishockeysport und den Medien nachhaltig untergraben könnte. Die Verärgerung von Knie spiegelt eine gewisse Haltung in Teilen der Gesellschaft wider, welche die investigative Recherche von Schmitz als Verrat an einer privaten Situation interpretiert. Dem entgegen steht eine deutliche Positionierung des Vereins und des Schweizer Fernsehens. Die SCRJ Lakers haben ihrem Stadionsprecher den Rücken gestärkt. Medienchef Stefan Bürer, ein erfahrener Medienprofi, betonte gegenüber der Presse, dass Pascal Schmitz im Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit sauber gearbeitet und die geltenden Standards gewahrt habe. Der Verein sieht keinerlei Veranlassung, sich von Schmitz zu trennen, und begrüsst dessen Arbeit. Auch das SRF stellte sich schützend vor seinen Journalisten, da die Aufdeckung einer Straftat, wie sie Fischer beging, im öffentlichen Interesse lag. Während Patrick Fischer nach seinem Geständnis seinen Posten als Nationaltrainer räumen musste, zeigt der Fall, wie tief die Gräben in der Eishockeyszene und der öffentlichen Wahrnehmung inzwischen verlaufen. Die Auseinandersetzung zwischen den Werten der investigativen Recherche und den Erwartungen an persönliche Loyalität bleibt somit ein dominantes Thema, das noch lange für Zündstoff sorgen könnte, weit über die Stadionmauern der Lakers hinaus





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