Roger Sweet, Schöpfer von He-Man, ist im Alter von 91 Jahren verstorben

Der legendäre Spielzeugdesigner Roger Sweet, der die Actionfigur He-Man schuf, ist tot. Seine Ehefrau Marlene Sweet bestätigte, dass er friedlich im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Sweet arbeitete bei Mattel und prägte mit Masters of the Universe eine ganze Generation.

Der amerikanische Spielzeugdesign er Roger Sweet , der in den 1980er Jahren unter anderem die legendäre Actionfigur He-Man schuf, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Seine Ehefrau Marlene Sweet teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass ihr an Demenz erkrankter Mann am Dienstag friedlich gestorben sei.

Sweet arbeitete knapp zwei Jahrzehnte lang in der Designabteilung des US-Spielzeugherstellers Mattel und prägte mit seinen Kreationen eine ganze Generation von Kindern und Sammlern. Als Mitte der 1970er Jahre die Konkurrenz mit den Star-Wars-Actionfiguren große Erfolge feierte, suchte Sweet nach einer neuen Hit-Figur. Zusammen mit dem Designer Mark Taylor entwickelte er die Figurenserie Masters of the Universe, die sich um den muskulösen Superhelden He-Man dreht.

Die Spielzeugfiguren, die 1982 auf den Markt kamen, wurden zu einem weltweiten Phänomen und lösten eine Welle von Cartoon-Serien, Videospielen und anderen Medienprodukten aus. He-Man wurde zu einer Ikone der Popkultur und prägte die Kindheit vieler Menschen. Auch heute noch hat die Figur einen großen Einfluss auf die Spielzeugindustrie und die Unterhaltungsbranche. Der Erfolg von He-Man führte zu zahlreichen Merchandising-Produkten und sogar zu einem Spielfilm, der in Kürze in die Kinos kommen wird.

Der Brite Nicholas Galitzine wird in dem Film Masters of the Universe die Rolle des Prinzen Adam übernehmen, der durch ein Zauberschwert zu He-Man wird und zum mächtigsten Mann des Universums aufsteigt. Der Film soll Anfang Juni in die Kinos kommen und wird von Fans der Serie mit großer Spannung erwartet. Roger Sweets Erbe bleibt jedoch nicht nur auf He-Man beschränkt. Er war an der Entwicklung zahlreicher anderer erfolgreicher Spielzeuglinien beteiligt und hat die Spielzeugindustrie nachhaltig geprägt.

Seine kreativen Ideen und sein Gespür für Trends haben ihn zu einer Legende gemacht, die auch zukünftige Generationen von Designern inspirieren wird. Die Nachricht von seinem Tod hat in der Spielzeugbranche und unter Fans weltweit für Trauer und Anerkennung gesorgt. Viele erinnern sich an die Freude, die seine Kreationen ihnen in ihrer Kindheit gebracht haben, und schätzen seine Arbeit bis heute





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roger Sweet He-Man Masters Of The Universe Spielzeugdesign Mattel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Im Ausland freut man sich über unsere Dummheit»: Industrie-Manager Wolfgang Reitzle kritisiert deutsche EnergiepolitikWolfgang Reitzle kritisiert die deutsche Energiepolitik als fehlgeleitet und warnt vor Wettbewerbsnachteilen. Er plädiert für einen Energiemix mit modernen Gas- statt Kernkraftwerken.

Read more »

Sharon (5) verschwunden – das weiss man über Verdächtigen Jeffrey LewisDie fünfjährige Sharon Granites verschwand in der Nacht auf Sonntag aus einem Camp südlich von Alice Springs. Hauptverdächtiger Jeffrey Lewis (47) ist wegen mehrerer schwerer Gewaltdelikte polizeibekannt.

Read more »

Bibliothek Sarmenstorf öffnet in alter MetzgereiZwei Jahre muss die Bibliothek ausquartiert werden. Dann bekommt sie ihre hellen, grosszügigen neuen Räume im Anbau des Schulhauses Linea. Am 29. April gehen die Türen des Provisoriums auf. Jetzt beweisen die Bibliothekarinnen, wie viel Charme eine ehemalige Metzgerei haben kann, wenn sie mit Büchern gefüllt ist.

Read more »

Unterstützung für Senioren: Informationen zum Thema „Zu Hause bleiben im Alter“Ende April informieren die Gemeinden des oberen Emmentals mit drei Veranstaltungen über Hilfsangebote für ältere Menschen und deren Angehörige, um ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Themen sind finanzielle Hilfen, rechtliche Fragen, Pflege, Betreuung und Entlastung der Angehörigen.

Read more »

Das Gefängnis als Altersheim: Wie die Schweiz mit der wachsenden Zahl alter Häftlinge umgehtZu wenig Schutz und keine altersgerechte Einrichtung. Betagte Häftlinge stellen Schweizer Gefängnisse vor Probleme.

Read more »

Schöpfer der Actionfigur He-Man mit 91 Jahren gestorbenDer amerikanische Spielzeug-Designer Roger Sweet, der in den 1980er Jahren unter anderem die Actionfigur He-Man schuf, ist tot. Ihr an Demenz erkrankter Mann sei am Dienstag friedlich gestorben, teilte seine Ehefrau Marlene Sweet der Deutschen Presse-Agentur mit. Er wurde 91 Jahre alt.

Read more »