Roger Köppel kritisiert SVP-Bundesratskandidat Jean-Pierre Gallati scharf

Roger Köppel nennt SVP-Bundesratskandidat Jean-Pierre Gallati einen Neutralitätsverächter und unqualifiziert. Der Entscheid über das SVP-Ticket fällt am 20. November.

Der Weltwoche -Verleger und frühere Zürcher SVP -Nationalrat Roger Köppel hat den Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati scharf kritisiert und ihm die Eignung für den Bundesrat abgesprochen. In seinem Podcast Weltwoche Daily bezeichnete Köppel Gallati als Neutralitätsverächter und absolut unqualifiziert. Gallati dürfe keinesfalls auf dem Ticket der SVP für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin landen. Als Hauptgrund nannte Köppel die Haltung des Aargauers zur schweizerischen Aussen- und Sicherheitspolitik.

Streitpunkt Neutralität und Ukrainekrieg

Für Köppel bedeuten die Russland-Sanktionen einen Bruch der Schweizer Neutralität. Gallati habe sich öffentlich gegen die Neutralitätsinitiative der SVP gestellt und Positionen zum Ukraine-Krieg vertreten, die weder der Realität noch der historischen Vorgeschichte gerecht würden. Konkret wirft Köppel dem Regierungsrat vor, die Sanktionen mitgetragen und die eigene Parteispitze für deren Haltung attackiert zu haben.

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Zudem warnte der Weltwoche-Verleger davor, dass linke Parteien Gallati im Parlament wählen könnten, um die traditionelle Neutralität aufzuweichen. Diese Warnung richtet sich an die SVP-Fraktion, die über das Ticket entscheidet. Köppel positioniert sich damit deutlich im parteiinternen Ringen um die Nachfolge von Guy Parmelin.

Vorwürfe aus der SVP-Fraktion

In der SVP-Bundeshausfraktion stösst vielen auf, dass Gallati während der Coronakrise den Kurs von SP-Bundesrat Alain Berset stützte. Zudem heisst es, er habe die parteieigene Neutralitätsinitiative bekämpft und Parteikollege Andreas Glarner unverblümt einen Putin-Verehrer genannt. Wegen seiner Unabhängigkeit und der Aargauer Position zu den Bilateralen III gilt Gallati bei der Parteispitze als unberechenbar.

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Gallatis Parteikollegen kreiden ihm an, dass er in der Pandemie die bundesrätlichen Massnahmen verteidigte. Ein Archivbild zeigt Alain Berset und Jean-Pierre Gallati anlässlich einer Pressekonferenz in Aarau. Diese Kritikpunkte wiegen in der Fraktion offenbar schwer und dürften die Ticketentscheidung beeinflussen.

Keine Stellungnahme und nächste Schritte

Zu den Vorwürfen Köppels nahm Gallati nicht Stellung. Michel Hassler, Mediensprecher des Departements Gesundheit und Soziales, teilte der Zeitung auf Anfrage lediglich mit, der Regierungsrat äussere sich nicht zu den Attacken. Eine inhaltliche Reaktion des Kandidaten auf die öffentliche Kritik bleibt damit vorerst aus.

Den definitiven Entscheid über das Bundesratsticket fällt die SVP-Bundeshausfraktion am 20. November. Die eigentliche Wahl für die Nachfolge von Guy Parmelin folgt dann am 9. Dezember. Bis dahin bleibt offen, ob Gallati auf dem Ticket der SVP stehen wird.

Hintergrund zur Kandidatur

Die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin beschäftigt die SVP seit geraumer Zeit. Wer den Sitz übernimmt und wer nicht auf das Kandidatenkarussell aufspringen sollte, ist Gegenstand parteiinterner Debatten. Köppel und Parmelin hatten sich an der diesjährigen Albisgüetlitagung zu einem Gespräch getroffen.

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Die Auseinandersetzung um Gallati zeigt, wie stark die Themen Neutralität und Ukrainekrieg die Personalentscheidung der SVP prägen. Für Köppel ist die Haltung zur Neutralität das entscheidende Kriterium. Ob sich diese Sicht in der Fraktion durchsetzt, wird sich am 20. November zeigen.